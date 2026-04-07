Por medio de un video en sus redes oficiales, Sandra Cuevas aplaudió el índice de aprobación que alcanzó Claudia Sheinbaum en México y la proyección que tiene a nivel mundial:

“Incluso está superando en calificación y en aprobación a Nayib Bukele, eso ya son palabras mayores” Sandra Cuevas

Del mismo modo, destacó que los mexicanos deberían sentirse orgullosos de Claudia Sheinbaum, asegurando que la mandataria está escribiendo un nuevo capítulo en la política mexicana.

En su discurso, Cuevas citó a medios como TIME, editorial en las que ya se habla de la presidenta de México como una de las mujeres más influyentes de la actualidad.

Esto a pesar de que en el pasado Sandra Cuevas era de las principales opositoras de Claudia Sheinbaum.

Aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en 73.1%

La aprobación de Claudia Sheinbaum Pardo se mantuvo en 73.1% al 1 de abril de 2026, reflejando estabilidad en el respaldo ciudadano.

La encuesta de MetricsMx destacó que 59.6% de los encuestados aprueba “mucho” la gestión, consolidando un núcleo sólido de apoyo político.

En contraste, la desaprobación se ubicó en 19.2%, lo que evidenció un nivel relativamente bajo frente al respaldo mayoritario que mantiene la presidenta.

El estudio también mostró que la aprobación registró un pico de 76.5% a mediados de marzo , confirmando una tendencia estable durante semanas recientes.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

En materia internacional, 69.9% de los mexicanos consideró que el país está preparado para albergar el Mundial 2026.

De ese porcentaje, 49.0% afirmó que México está completamente listo, mientras que 20.9% señaló que existe una preparación parcial para el evento deportivo.

Solo 25.9% expresó dudas sobre la capacidad organizativa, lo que refuerza el optimismo general sobre el impacto del Mundial como vitrina global.