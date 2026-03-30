La más reciente encuesta MetricsMx reveló que el 56.4% de los mexicanos respalda la iniciativa del gobierno federal para impulsar el uso de pagos digitales en lugar de efectivo.

La encuesta, realizado el 25 de marzo de 2026, muestra que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum coincide con un alto nivel de aprobación ciudadana.

El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 contempla que gasolineras y casetas operen sin efectivo antes de que termine el año, promoviendo plataformas como CoDi y DiMo para fortalecer la inclusión financiera.

Respaldo a la modernización financiera

De acuerdo con los resultados de la encuesta MetricsMx realizada el 25 de marzo de 2026, el apoyo ciudadano se desglosa en un 35.8% que aprueba “mucho” la medida y un 20.6% que está “algo” de acuerdo.

Por el contrario, un 37.5% de los consultados manifestó su rechazo a abandonar el uso de efectivo.

Este respaldo a la agenda digital coincide con un nivel de aprobación general de la gestión de Claudia Sheinbaum del 72.5%.

Aprueban plan de Sheinbaum para fomentar pagos digitales y limitar el efectivo (SDPnoticias)

El Plan: Gasolineras y casetas sin efectivo

Durante la 89ª Convención Bancaria, la mandataria detalló que la estrategia nacional contempla que, antes de que termine el presente año, todas las casetas de peaje y estaciones de servicio (gasolineras) del país operen exclusivamente con métodos de pago digital.

Para facilitar esta transición sin afectar el bolsillo de los ciudadanos, el gobierno promoverá el uso masivo de plataformas del Banco de México como CoDi (cobros digitales mediante QR y NFC) y DiMo (dinero móvil vía número celular), las cuales permiten realizar transacciones sin el cobro de comisiones bancarias.

Inclusión y digitalización del sector público

El plan de digitalización también alcanzará a las instituciones públicas. Se anunció que el Banco del Bienestar iniciará un proceso de modernización que incluye el lanzamiento de una aplicación móvil para que millones de beneficiarios de programas sociales puedan realizar operaciones sin necesidad de efectivo.

Por su parte, el sector bancario se comprometió a elevar el financiamiento del 38% al 48% del PIB para el año 2030, priorizando el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

En este sentido, iniciativas privadas como “Crece tu MiPyme”, en colaboración con la Secretaría de Economía, buscan habilitar hasta un millón de negocios para la aceptación de pagos electrónicos mediante tecnologías como Tap to Phone.

Metodología de la encuesta

Los datos presentados por la encuesta Metricsmx provienen de una encuesta telefónica automatizada realizada a 800 adultos residentes en México. El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE