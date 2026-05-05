La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación con respaldo ciudadano del 70.0%, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx realizada el 29 de abril.

La encuesta destaca la consistencia de su aprobación en los últimos dos meses, siempre por encima del 70%, y la percepción favorable hacia los cambios recientes en la dirigencia de Morena.

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

Según revelan las fuentes, la aprobación a la gestión de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable durante los últimos dos meses, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

Tras alcanzar un pico del 73.1% a inicios de abril, la aprobación se ha mantenido en niveles similares, cerrando este ciclo en un 70.0%.

En la medición actual, el 55.7% de los encuestados afirma aprobar “mucho” su desempeño, mientras que un 14.3% lo aprueba “algo”. Por el contrario, la desaprobación se sitúa en un 22.4%.

Encuesta: Sheinbaum alcanza 70% de aprobación y ven positiva salida de Luisa Alcalde de Morena (SDPnoticias)

Peso político de Claudia Sheinbaum en Morena

La encuesta de MetricsMx exploró el papel de Claudia Sheinbaum dentro de Morena.

El 59.0% de los ciudadanos considera que el hecho de que Sheinbaum tenga un mayor peso en Morena ayudará a la “Cuarta Transformación”, frente a un 28.4% que cree que no será así.

Encuesta: Sheinbaum alcanza 70% de aprobación y ven positiva salida de Luisa Alcalde de Morena (SDPnoticias)

Respecto a los relevos en el liderazgo del partido, el 42.4% de los mexicanos ve de forma positiva (“bien”) la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia, mientras que un 24.2% se manifestó indiferente y solo un 12.8% calificó el cambio como negativo.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta de MetricsMx fue de tipo telefónica automatizada (robot) realizada el 29 de abril de 2026 a 800 adultos en México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.