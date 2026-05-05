La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación con respaldo ciudadano del 70.0%, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx realizada el 29 de abril.
La encuesta destaca la consistencia de su aprobación en los últimos dos meses, siempre por encima del 70%, y la percepción favorable hacia los cambios recientes en la dirigencia de Morena.
Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum
Según revelan las fuentes, la aprobación a la gestión de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable durante los últimos dos meses, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.
Tras alcanzar un pico del 73.1% a inicios de abril, la aprobación se ha mantenido en niveles similares, cerrando este ciclo en un 70.0%.
En la medición actual, el 55.7% de los encuestados afirma aprobar “mucho” su desempeño, mientras que un 14.3% lo aprueba “algo”. Por el contrario, la desaprobación se sitúa en un 22.4%.
Peso político de Claudia Sheinbaum en Morena
La encuesta de MetricsMx exploró el papel de Claudia Sheinbaum dentro de Morena.
El 59.0% de los ciudadanos considera que el hecho de que Sheinbaum tenga un mayor peso en Morena ayudará a la “Cuarta Transformación”, frente a un 28.4% que cree que no será así.
Respecto a los relevos en el liderazgo del partido, el 42.4% de los mexicanos ve de forma positiva (“bien”) la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia, mientras que un 24.2% se manifestó indiferente y solo un 12.8% calificó el cambio como negativo.
Metodología de la encuesta MetricsMx
La encuesta de MetricsMx fue de tipo telefónica automatizada (robot) realizada el 29 de abril de 2026 a 800 adultos en México.
El estudio utilizó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.