La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene sólida en 73.1%, según la encuesta MetricsMx del 1 de abril de 2026.

La encuesta refleja estabilidad en el respaldo ciudadano hacia la presidenta de México, con un 59.6% que aprueba “mucho” su gestión y una desaprobación de apenas 19.2%.

Además, el optimismo crece respecto a la organización del Mundial 2026: 69.9% de los mexicanos considera que México está preparado para recibir la justa deportiva, viéndola como una oportunidad histórica para proyectar a México en el mundo.

Estadio Banorte (Rogelio Morales Ponce)

Respaldo a Sheinbaum es consistente

La aprobación de la presidenta de México ha mostrado una notable estabilidad durante el mes de marzo y primeros días de abril.

Aunque registró un pico del 76.5% a mediados de marzo, la cifra actual del 73.1% confirma que el núcleo de apoyo a su gestión se mantiene firme, con un 59.6% de los encuestados que afirma aprobar “mucho” su desempeño. En contraparte, la desaprobación se sitúa en un bajo 19.2%.

Casi 70% cree que México está listo para el Mundial 2026; Sheinbaum mantiene aprobación ( SDPNoticias)

Optimismo ante el Mundial 2026

Uno de los puntos más destacados del estudio es la percepción sobre la infraestructura y organización del Mundial 2026 en México.

El 69.9% de los mexicanos cree que México está preparado para recibir la justa deportiva; de este porcentaje, un 49.0% dio un “sí” definitivo, mientras que un 20.9% considera que la preparación es parcial.

Solo un 25.9% de los ciudadanos manifestó dudas sobre la capacidad actual de México para el evento.

Este sentimiento positivo coincide con mediciones previas donde el 68.9% de la población identificó al Mundial como una “vitrina global” para proyectar la mejor imagen de México en el escenario internacional.

En este sentido, el 65.2% de los ciudadanos está de acuerdo en que el gobierno de Sheinbaum brinde apoyo activo en la organización para asegurar el éxito del torneo.

Encuesta: aprobación de Claudia Sheinbaum sube a 75.5%; ven oportunidad en el Mundial 2026 (SDPnoticias)

La Selección Mexicana y la afición

La encuesta también exploró el sentir de la afición respecto al desempeño del equipo nacional. Ante la pregunta de si es válido abuchear a la Selección Mexicana como forma de protesta por malos resultados, la opinión mayoritaria fue el rechazo a esta práctica:

El 37.3% considera que no es válido abuchear al conjunto tricolor

Un 29.1% que sí lo considera una expresión legítima de enojo

México rescata empate ante Portugal en reapertura del Estadio Banorte (mexsport / Adrian Macias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los datos de la encuesta MetricsMx provienen de una encuesta telefónica automatizada realizada el 1 de abril de 2026 a 800 adultos residentes en México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%.