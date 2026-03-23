En la primera mitad de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum registra un repunte en su nivel de aprobación, alcanzando el 76.5% según la encuesta MetricsMx.

El respaldo ciudadano se consolida con un 62.3% que afirma “aprobar mucho” su gestión, mientras que la desaprobación se mantiene en 18.3%.

Entre las propuestas más apoyadas destaca la revisión de las pensiones de jubilados del sector público, iniciativa que cuenta con el aval del 82.1% de los encuestados y busca garantizar sostenibilidad financiera.

Aprobación de Sheinbaum en ascenso

De acuerdo con los resultados de la encuesta MetricsMx, el 76.5% de los mexicanos aprueba el desempeño de Sheinbaum como mandataria. Esta cifra representa un avance respecto al 75.3% registrado la semana previa.

El respaldo se caracteriza por ser sólido, ya que un 62.3% de los encuestados afirma que “aprueba mucho” su gestión, mientras que la desaprobación total se sitúa en un 18.3%.

76.5% respalda a Sheinbaum; apoyan revisión de pensiones (Especial)

Consenso sobre la reforma a las pensiones

Un punto central de la agenda gubernamental que ha recibido un apoyo masivo es la propuesta de analizar ajustes en las pensiones de los jubilados del gobierno.

El objetivo planteado por la administración es evitar privilegios y asegurar que el sistema sea financieramente sostenible a largo plazo.

Ante esta iniciativa, el 82.1% de la ciudadanía expresó estar de acuerdo con que se realicen dichos análisis. El desglose de las opiniones muestra que:

Un 63.0% considera que es una “decisión responsable” por parte del gobierno.

Un 19.1% apoya la medida, pero enfatiza la importancia de que exista diálogo con los jubilados.

Únicamente un 11.5% se opone a que se revisen estas prestaciones.

76.5% respalda a Sheinbaum; apoyan revisión de pensiones (Especial)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los datos presentados se obtuvieron mediante una encuesta telefónica automatizada realizada el 18 de marzo de 2026 a una muestra de 800 adultos residentes en México.

El estudio empleó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%