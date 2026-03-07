La presidenta Claudia Sheinbaum pidió tener cabeza fría ante las declaraciones de Donald Trump que señalan a México como el epicentro de la violencia de los cárteles de drogas.

A su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, reporteros pidieron a la presidenta una respuesta a Donald Trump, a lo que Sheinbaum respondió:

“El lunes, el lunes, cabeza fría”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide tener “cabeza fría” ante declaraciones de Trump

Durante la cumbre regional Escudo de las Américas, Donald Trump afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y desde ahí se orquesta el caos en todo el hemisferio.

Trump insiste a Sheinbaum en entrar a México contra cárteles (Mark Schiefelbein / AP)

Ante el frecuente rechazo de Sheinbaum a que Estados Unidos realice operaciones militares en México para eliminar a los cárteles, Trump dijo que hará todo lo posible para garantizar la seguridad nacional.

Medios de comunicación solicitaron a Claudia Sheinbaum una respuesta a las declaraciones de Donald Trump, pero la presidenta adelantó que hablará del tema hasta el lunes.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan luego de que Donald Trump anunció una coalición militar en Latinoamérica para detener los cárteles del narcotráfico en la región.

El presidente Donald Trump ha amenazado con erradicar “los cárteles en casa” como Estados Unidos dice haber eliminado a ISIS en Medio Oriente, por lo que México se mantiene en su radar.