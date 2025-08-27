Alejandro “Alito” Moreno empujó al senador Gerardo Fernández Noroña al finalizar la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, realizada este miércoles 27 de agosto.

En la transmisión en vivo se observa a Alito Moreno diciéndole algo a Gerardo Fernández, y cuando este intenta retirarse, el senador del PRI lo toma del brazo y lo empuja.

Los empujones entre Alito Moreno, senador del PRI, y Fernández Noroña, de Morena, escalaron en un pleito en el que otros legisladores se sumaron.

Alito Moreno desata pleito con Fernández Noroña al cierre de sesión en el Senado

Durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, las conflictos entre los senadores Alito Moreno y Fernández Noroña escalaron hasta terminar en empujones y manotazos.

Al cierre de la sesión y preparándose para entonar el Himno Nacional, Alito Moreno buscó a Fernández Noroña para hablar con él, pero el senador de Morena lo ignoró, lo que generó descontento en el priísta.

No había terminado el Himno Nacional cuando Alito Moreno le dijo algo a Fernando Noroña en tono de reclamo y el senador de Morena intenta irse, por lo que el priísta lo toma del brazo y lo empuja.

Fernando Noroña forcejeó para liberarse de Alito Moreno y este le dio soltó varios manotazos incluso un trabajador intentó detener el pleito y el senador del PRI lo empujó con tal fuerza que cayó al suelo.

Entre empujes de legisladores de la oposición, Fernando Noroña logró salir del Senado y hasta el momento no ha dado algún tipo de declaración al respecto.

Alito Moreno habla tras “confrontación” con Fernández Noroña en el Senado

Alito Moreno negó haber empujado a Fernández Noroña durante la última sesión de la Comisión Permanente en el Senado, pues él solo lo habría “confrontado” siguiendo la misma dinámica de “sus coliseo”.

El senador Alito Moreno dijo que Fernández Noroña le faltó el respeto a las mujeres y a las legisladores, además de que lo acusó de ser “un cobarde” por no respetar los acuerdos a los que habían llegado en la mesa directiva.

Asimismo, Alito Moreno argumentó que Morena quiere censurarlos, “no los deja hablar” y la “confrontación” surge a raíz de encontrar un espacio de expresión en los que la oposición sea escuchada.