Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, pide que el gobierno termine con el “pacto de impunidad” luego de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya.

Ante los medios, el senador Clemente Castañeda señaló que, si bien se debe respetar la presunción de inocencia, el gobierno de México no debe tomar a la ligera los señalamientos de Estados Unidos.

Clemente Castañeda exige terminar el “pacto de impunidad” tras caso Rocha Moya en Estados Unidos

Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York señaló que Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

Clemente Castañeda señaló que estas acusaciones demuestran que en las últimas décadas ha gobernado el “pacto de impunidad” en México, pero ahora el gobierno tiene que terminar con él.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

El senador de Movimiento Ciudadano lamentó que la acusación haya tenido que venir del extranjero para poder romper con el “pacto de impunidad”, pero afirmó que es momento de que lo haga.

Cabe mencionar que, además de Rocha Moya, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: