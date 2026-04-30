Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, pide que el gobierno termine con el “pacto de impunidad” luego de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya.
Ante los medios, el senador Clemente Castañeda señaló que, si bien se debe respetar la presunción de inocencia, el gobierno de México no debe tomar a la ligera los señalamientos de Estados Unidos.
Clemente Castañeda exige terminar el “pacto de impunidad” tras caso Rocha Moya en Estados Unidos
Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York señaló que Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.
Clemente Castañeda señaló que estas acusaciones demuestran que en las últimas décadas ha gobernado el “pacto de impunidad” en México, pero ahora el gobierno tiene que terminar con él.
El senador de Movimiento Ciudadano lamentó que la acusación haya tenido que venir del extranjero para poder romper con el “pacto de impunidad”, pero afirmó que es momento de que lo haga.
Cabe mencionar que, además de Rocha Moya, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán