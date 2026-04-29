El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la presunción de inocencia del gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos de Estados Unidos.

“Mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se les aplique el principio de presunción de inocencia” Ricardo Monreal

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el legislador federal destacó que en tanto no se comprueben las acusaciones que se lanzaron en contra del mandatario, se debe aplicar el principio.

Incluso, cuestionado si podría considerarse que apoya a Rubén Rocha Moya en el caso que se abrió en Estados Unidos, resaltó que mientras la ley lo proteja, todos tendrían que respaldarlo.

Ricardo Monreal pide aplicar principio de presunción de inocencia para Rubén Rocha Moya

Ante la acusación formal que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril contra Rubén Rocha Moya, el diputado de Morena Ricardo Monreal pidió cautela.

Lo anterior debido a que en su conferencia de prensa, Ricardo Monreal resaltó que en apego a la ley, al gobernador de Sinaloa se le debe aplicar el principio de presunción de inocencia.

“Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se les aplique el principio de presunción de inocencia. Todos, por disposición constitucional de la Carta Magna mexicana” Ricardo Monreal

Sobre ello, el diputado de Morena indicó que en tanto no se corroboren las acusaciones que se le lanzaron, Rubén Rocha Moya tiene derecho a que se le presuma inocente.

En ese sentido y luego de destacar que dicho principio es una disposición constitucional, Ricardo Monreal resaltó que su postura como siempre, es a favor de la ley y de la verdad.

“Mientras no se compruebe, todos tienen derecho a la presunción de inocencia”, responde Ricardo Monreal sobre las acusaciones a Rocha Moya por colaborar con el Cartel de Sinaloa. pic.twitter.com/tz6Ii4RAVR — Azucena Uresti (@azucenau) April 29, 2026

Ricardo Monreal afirma que no dejarán solo a Rocha Moya

Al salir en defensa de la presunción de inocencia de Rubén Rocha Moya por las acusaciones en su contra en Estados Unidos, Ricardo Monreal dijo que no van a dejar solo al gobernador.

Sobre el punto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que su posición es de respaldo de la ley, del derecho y de los principios constitucionales.

“Diría que vamos siempre a respaldar la ley, el derecho y la Constitución. Sí, por supuesto. Si la ley lo protege, todos debemos de estar con él” Ricardo Monreal

Por eso, Ricardo Monreal dijo a pregunta expresa que sí respaldará al gobernador porque la ley lo protege e incluso sostuvo que todos tendrían que guardar la misma posición.

Finalmente, indicó que Rubén Rocha Moya y todos los mexicanos que estén amparados por la ley, “nunca estarán solos” hasta que como dijo previamente "se demuestre lo contrario".