El senador integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, advirtió que no habría posibilidad alguna de extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“En una primera aproximación, con una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento” Ignacio Mier

Así lo dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al aseverar que en caso de que se presente alguna petición, no tendría ningún “sustento probatorio”.

Sin embargo, Ignacio Mier aclaró que hasta el momento no existe ninguna solicitud de extradición, pues explicó que solo hay peticiones propias de la acusación de la Fiscalía de Nueva York.

Embajada de Estados Unidos presiona tras acusación contra Rocha Moya: pide rendición de cuentas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ignacio Mier advierte que extradición de Rocha Moya no tendría “sustento probatorio”

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante ello, el senador de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, aseveró que no habría condiciones para que las autoridades de Estados Unidos pidan la extradición del mandatario.

Lo anterior debido a que se procedería con una revisión del marco jurídico mexicano y se determinaría que una solicitud de ese tipo no tiene “sustento probatorio”.

Ignacio Mier (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Es decir que si la Fiscalía de Nueva York pide al gobierno federal trasladar a Rubén Rocha para que enfrente las acusaciones, la petición no contaría con una base de pruebas para respaldarse.

En ese sentido, Ignacio Mier dijo que como parte del proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de emitir una opinión en la que se explique cuál es la situación en específico.

Ignacio Mier niega que ya exista una solicitud de extradición de Rocha Moya

Al desestimar los alcances de una posible solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, Ignacio Mier negó que ya se haya presentado una petición de ese tipo.

Cuestionado sobre el tema, el legislador indicó que de momento solo se han emitido solicitudes que derivan de la acusación formal que realizó la Fiscalía de Nueva York.

“No (hay solicitudes de extradición), son solicitudes derivadas de la acusación que se realizó en Nueva York por parte de un fiscal y eso es lo que procede” Ignacio Mier

Tras resaltar que eso parte del mismo procedimiento, Ignacio Mier indicó que lo conducente es mantenerse a la espera y con plena serenidad sin anticipar ningún tipo de juicio.