Ulises Bernal Miramontes se disculpa tras gesto racista contra Inocat en el Mundial 2026; también dio a conocer que presentó su renuncia.

Después del rechazo e indignación que generó por su gesto discriminatorio durante un partido del Mundial 2026, Ulises Bernal Miramontes salió a dar la cara.

“Estoy muy arrepentido”: Ulises Bernal Miramontes se disculpa por gesto racista contra Inocat

Mediante redes, Ulises Bernal Miramontes publicó un video pidiendo disculpas por gesto racista contra la famosa influencer surcoreana Inocat.

En su grabación, Bernal Miramontes reconoció que sus acciones fueron inapropiadas y que se equivocó, por lo que estaba “muy arrepentido”.

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este vídeo, para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el Estado de Guadalajara.” Ulises Bernal Miramontes

La disculpa del expresidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco se extendió hasta “la comunidad coreana, la comunidad extranjera y a los mexicanos” que cuestionaron sus gestos racistas.

De acuerdo con Ulises Bernal Miramontes, ya contactó a Inocat para reunirse con ella y pedirles disculpas de frente, aunque la influencer surcoreana no se ha pronunciado al respecto.

Fue el pasado 11 de junio en el Estadio Guadalajara que Ulises Bernal Miramontes hizo un gesto racista contra la influencer coreana.

Inocat expuso la situación en sus redes sociales y los usuarios repudiaron las acciones.

Ulises Bernal Miramontes renuncia al CITEGJ tras gesto racista contra Inocat

En su video de disculpa, Ulises Bernal Miramontes indicó que renunció al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITEGJ) tras su gesto racista en el Mundial 2026.

Con ello, Bernal Miramontes buscó deslindar a la institución y aseguró que habla a título personal, asumiendo las consecuencias de sus actos.

Por su parte el Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de Jalisco (CICEJ) se desmarcó de Ulises Bernal Miramontes mediante un comunicado, asegurando no era integrante de su agrupación.

A pesar del comunicado, al CICEJ se le cuestionó su credibilidad en redes por la felicitación que dio a Ulises Bernal Miramontes en 2025, pese afirmar que nunca había ocupado un cargo en esa institución.