Citlalli Hernández afirmó que Estados Unidos vulneró la confidencialidad del caso Rocha Moya, luego de que se hiciera pública la solicitud de su extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de redes sociales, Citlalli Hernández criticó que el tema haya sido difundido mediáticamente por Estados Unidos antes de que se siguieran los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes.

Citlalli Hernández acusa que Estados Unidos vulneró la confidencialidad del caso Rubén Rocha Moya (Especial)

Citlalli Hernández acusa que Estados Unidos vulneró la confidencialidad del caso Rocha Moya

Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York hizo denuncias públicas contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, además de que solicitó su arresto con fines de extradición.

Citlalli Hernández sostuvo que la divulgación de este tipo de solicitudes puede vulnerar el debido proceso y afectar el estado de derecho, al exponer información que debería manejarse con reserva.

En ese sentido, Citlalli Hernández planteó que también es necesario cuestionar si la exposición pública del caso responde a intereses políticos más que estrictamente legales.

“No debe vulnerarse la confidencialidad del asunto, eso va en contra del estado de derecho. Incluso debemos cuestionarnos si el movimiento mediático tiene multas políticas más que jurídicas”. Citlalli Hernández

FGR analiza solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

La morenista añadió que el caso abre interrogantes sobre una posible injerencia en asuntos internos de México, así como sobre la intención de influir en la narrativa política nacional.

Asimismo, Citlalli Hernández hizo un llamado a que, más allá de las diferencias partidistas, todas las fuerzas políticas defiendan la soberanía nacional y el respeto a los procedimientos legales.