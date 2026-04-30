La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió que se realice una investigación contra Rubén Rocha Moya por las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos.

“Me parece que debe haber una investigación más allá de tomar una posición en contra o a favor” Kenia López Rabadán

Así lo planteó la diputada del PAN al resaltar que es necesario investigar al gobernador de Sinaloa, sin que eso signifique tomar una postura a favor o en contra del mandatario.

En especial porque, dijo, lo que se necesita son gobernadores y servidores públicos que sean valientes y que estén dispuestos a ponerle un alto a la delincuencia organizada.

Rubén Rocha Moya, en la mira: Fiscalía de Nueva York lo acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa (Eduardo Díaz)

Kenia López Rabadán pide investigación contra Rocha Moya por acusación en Estados Unidos

Por la acusación formal que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Kenia López Rabadán pidió investigar al gobernador.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, la integrante de la fracción parlamentaria del PAN destacó que el caso no puede pasar desapercibido para las autoridades mexicanas.

En ese sentido, Kenia López Rabadán dijo que más allá de estar a favor o en contra de Rubén Rocha Moya, sí es fundamental que se le investigue de manera objetiva y técnica.

“Debe haber una investigación objetiva, técnica y si hay responsables, quienes sean, en el cargo que estén, por supuesto, deben tener consecuencias” Kenia López Rabadán

De la misma forma, la legisladora federal resaltó que en caso de que se determinen responsabilidades, se debe actuar conforme a la ley para que se ejerzan las acciones que correspondan.

Kenia López Rabadán resalta que México necesita gobernadores “valientes”

Tras pronunciarse a favor e investigar a Rocha Moya por las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, Kenia López Rabadán resaltó que México necesita gobernadores “valientes”.

Sobre el punto, la legisladora federal indicó que es vital que los mandatarios estatales tengan la valentía de detener a los grupos del crimen organizado, como —afirmó— es el caso de Maru Campos.

“Necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado. Necesitamos a gobernadores que paren a la delincuencia. Lo dije a propósito de la gobernadora Maru Campos” Kenia López Rabadán

En la misma línea, la diputada del PAN sostuvo que lo más importante es que ni gobernadores, ni ningún otro funcionario, esté a favor de la delincuencia y de las acciones criminales que realizan.