El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó su confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe conforme a derecho en caso Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa.

“Morena refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad”. CEN de Morena

Mediante un comunicado de prensa, Morena dejó clara su postura sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más.

Su respaldo tanto a la postura gubernamental como al actuar de la FGR se da tras pronunciamiento de Ulises Lara, fiscal Especial de Asuntos Relevantes sobre la solicitud de extradición.

Morena confía en actuar de la FGR para investigar caso Rubén Rocha y funcionarios

En el comunicado de Morena, expresaron su respaldo a la actuación de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa.

Morena apuntó que México defenderá su soberanía, por lo que se debe actuar en estricto apego al Estado de Derecho y conforme a la Ley de Extradición Internacional.

Por lo que las solicitudes de extradición deben seguir un proceso claro y ser analizadas por la FGR, que es la única institución que puede determinar la procedencia.

Morena confía en actuar de la FGR en caso Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa (Morena)

Aunado a esto, Morena apuntó su preocupación por la solicitud de extradición sin elementos de prueba que vulneran los principios básicos del debido proceso.

Además de que Estados Unidos comunicó las acusaciones por parte de la embajada, lo que viola la confidencialidad establecida en tratados internacionales.

¿Qué dice la Ley de Extradición Internacional? Morena exige se cumplan tratados binacionales

Morena también pide que se cumplan los tratados internacionales y binacionales, aunque la violación de confidencialidad atentaría contra la confianza en cooperación con Estados Unidos.

La Ley de Extradición Internacional en México define dicho proceso que debe cumplir diversas condiciones, por ejemplo, la reciprocidad entre Estados.

Asimismo, el delito debe estar tipificado en ambos países y generalmente se debe acreditar que sea doloso, con una pena no menor al año.

La FGR dio a conocer la tarde de este miércoles 29 de abril que comenzará una investigación para la viabilidad de la solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.