Ricardo Monreal manifestó que será la Fiscalía General de la República de México (FGR) quien deba analizar si existen pruebas incriminatorias contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras solicitud de extradición de Estados Unidos.

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Ricardo Monreal pidió “no irse con el ruido” que generó la solicitud de Estados Unidos y esperar la resolución a la que llegue la investigación de la FGR contra Rubén Rocha Moya.

FGR determinará si hay pruebas contra Rocha Moya: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, señaló que será la FGR quien determinará si existen pruebas incriminatorias contra Rubén Rocha Moya.

Señaló que si bien se presentó una solicitud de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, esta debe estar acompañada de pruebas que muestren un delito o conducta criminal del imputado, señalado por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya y Ricardo Monreal en Sinaloa (Especial)

De acuerdo con Monreal, la FGR ya inició una carpeta de investigación en contra de Rocha Moya, con la intención de analizar si las pruebas de Estados Unidos arrojan la comisión de algún delito.

El diputado de Morena instó a que este caso no se convierta en un tema de partidos y gobiernos, por lo que pide esperar con cautela las indagatorias que se realizarán en contra del mandatario estatal.

Para ello, recordó el caso del General Cienfuegos, liberado por Estados Unidos y quien fue exonerado por la FGR. Monreal señaló que las pruebas existentes eran solo menciones en mensajes de WhatsApp, por lo que se descartó cualquier delito a perseguir.

Debido a que Rocha Moya forma parte de Morena, Monreal señaló que las acusaciones no representan un golpe para el partido guinda y destacó que la presidenta Sheinbaum manejará el caso, a la espera de los resultados, priorizando la defensa de la soberanía nacional.