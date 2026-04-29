El senador y morenista, Higinio Martínez, dice tener la obligación moral de mostrar solidaridad con el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya, y el legislador Enrique Inzunza, acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
“Yo sostengo, en cualquier caso, si yo tuviera un familiar o un amigo, un compañero, que es señalado, acusado y, en su momento, hasta enjuiciado, yo tengo obligación moral de mostrar solidaridad”Higinio Martínez. Senador de Morena
Rocha Moya y Enrique Inzunza son inocentes hasta que se demuestre lo contrario: Higinio Martínez
Frente a diversos medios de comunicación, Higinio Martínez subrayó que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza son inocentes en este país, hasta que una autoridad competente demuestre lo contrario.
“No hay un juez. No hay una sentencia que lo diga“.Higinio Martínez. Senador de Morena
Consciente de que las acusaciones contra los morenistas vienen del gobierno de Estados Unidos, el vicecoordinador en el Senado recuerda que los señalados tienen derecho a defenderse.
“El acusado tiene que defenderse, yo no encuentro culpabilidad, eso lo determinará un juez, esperemos a qué pase el tiempo”, reitera.Higinio Martínez. Senador de Morena
Acusaciones no son un ataque contra Morena, dice Higinio Martínez
Contrario a lo que aseguran Rocha Moya y Enrique Inzunza, Higinio Martínez descarta que los graves señalamientos sean un golpe directo a Morena.
Asegura que al no tratarse de un tema político, la probabilidad de afectar al partido de la Cuarta Transformación es nula.
“Yo espero que no afecte a Morena. Cada quien debe asumir sus responsabilidades. Es un caso delicado, si fuera político podría expresar más, pero hay que verlo desde otro punto de vista”Higinio Martínez. Senador de Morena
Por otra parte, aunque los acusados ya se pronunciaron en redes sociales, donde dicen ser inocentes y aseguran es un ataque directo a su partido, no han dado la cara a sus compañeros.
Inzunza se presenció muy temprano en el Pleno del Senado de la República, pero más tarde desapareció aún cuando tenía compromisos.
Aún así, Higinio Martínez hace un llamado a los miembros del partido para cobijarlos.
“La gente de morena debe solidarizarse”Higinio Martínez. Senador de Morena