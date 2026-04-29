El senador y morenista, Higinio Martínez, dice tener la obligación moral de mostrar solidaridad con el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya, y el legislador Enrique Inzunza, acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Yo sostengo, en cualquier caso, si yo tuviera un familiar o un amigo, un compañero, que es señalado, acusado y, en su momento, hasta enjuiciado, yo tengo obligación moral de mostrar solidaridad”

Higinio Martínez. Senador de Morena

Rocha Moya y Enrique Inzunza son inocentes hasta que se demuestre lo contrario: Higinio Martínez

Frente a diversos medios de comunicación, Higinio Martínez subrayó que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza son inocentes en este país, hasta que una autoridad competente demuestre lo contrario.

“No hay un juez. No hay una sentencia que lo diga“.

Higinio Martínez. Senador de Morena
Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos

Consciente de que las acusaciones contra los morenistas vienen del gobierno de Estados Unidos, el vicecoordinador en el Senado recuerda que los señalados tienen derecho a defenderse.

“El acusado tiene que defenderse, yo no encuentro culpabilidad, eso lo determinará un juez, esperemos a qué pase el tiempo”, reitera.

Higinio Martínez. Senador de Morena

Acusaciones no son un ataque contra Morena, dice Higinio Martínez

Contrario a lo que aseguran Rocha Moya y Enrique Inzunza, Higinio Martínez descarta que los graves señalamientos sean un golpe directo a Morena.

Asegura que al no tratarse de un tema político, la probabilidad de afectar al partido de la Cuarta Transformación es nula.

“Yo espero que no afecte a Morena. Cada quien debe asumir sus responsabilidades. Es un caso delicado, si fuera político podría expresar más, pero hay que verlo desde otro punto de vista”

Higinio Martínez. Senador de Morena

Por otra parte, aunque los acusados ya se pronunciaron en redes sociales, donde dicen ser inocentes y aseguran es un ataque directo a su partido, no han dado la cara a sus compañeros.

Inzunza se presenció muy temprano en el Pleno del Senado de la República, pero más tarde desapareció aún cuando tenía compromisos.

Enrique Inzunza asegura que acusaciones de Estados Unidos se dan tras hablar de la CIA

Aún así, Higinio Martínez hace un llamado a los miembros del partido para cobijarlos.

“La gente de morena debe solidarizarse”

Higinio Martínez. Senador de Morena