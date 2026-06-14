El Mundial 2026 continúa con gran intensidad entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio, con un total de 28 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
- Lunes 15 de junio | España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda
- Martes 16 de junio | Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania
- Miércoles 17 de junio | Portugal vs Congo, Inglaterra vs Croacia, Ghana vs Panamá y Uzbekistán vs Colombia
- Jueves 18 de junio | Chequia vs Sudáfrica, Suiza vs Bosnia, Canadá vs Catar y México vs Corea
- Viernes 19 de junio | Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Turquía vs Paraguay
- Sábado 20 de junio | Países Bajos vs Suecia, Alemania vs Costa de Marfil, Ecuador vs Curazao y Túnez vs Japón
- Domingo 21 de junio | España va Arabia, Bélgica vs Irán, Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto
La semana incluye los debuts de selecciones como España, Francia, Portugal y Argentina, además del segundo encuentro de México frente a Corea el jueves 18 en Guadalajara.
Entre los duelos más atractivos del calendario de partidos destacan Inglaterra vs Croacia, Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil, que prometen emociones de alto nivel.
Calendario del Mundial 2026: Lunes 15 de junio
España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda, son los partidos del lunes 15 de junio en el Mundial 2026:
- España vs Cabo Verde | 10 horas | Estadio Atlanta
- Bélgica vs Egipto | 13 horas | Estadio Seattle
- Arabia Saudita vs Uruguay | 16 horas | Estadio Miami
- Irán vs Nueva Zelanda | 19 horas | Estadio Los Ángeles
Calendario del Mundial 2026: Martes 16 de junio
Francia y Argentina debutan en el Mundial 2026 con sus partidos pactados en el calendario el martes 16 de junio.
- Francia vs Senegal | 13 horas | Estadio Nueva York
- Irak vs Noruega | 16 horas | Estadio Boston
- Argentina vs Argelia | 19 horas | Estadio Kansas City
- Austria vs Jordania | 22 horas | Estadio San Francisco
Calendario del Mundial 2026: Miércoles 17 de junio
Portugal vs Congo destaca en el calendario del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio.
- Portugal vs Congo | 11 horas | Estadio de Houston
- Inglaterra vs Croacia | 14 horas | Estadio de Dallas
- Ghana vs Panamá | 17 horas | Estadio de Toronto
- Uzbekistán vs Colombia | 20 horas | Estadio Ciudad de México
Calendario del Mundial 2026: Jueves 18 de junio
México vs Corea estelarizan el calendario del Mundial 2026 el jueves 18 de junio, día en el que habrá cuatro partidos.
- Chequia vs Sudáfrica | 10 horas | Estadio de Atlanta
- Suiza vs Bosnia | 13 horas | Estadio de Los Ángeles
- Canadá vs Catar | 16 horas | Estadio Vancouver
- México vs Corea | 19 horas | Estadio Guadalajara
Calendario del Mundial 2026: Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs Australia y Brasil vs Haití aparecen en el calendario del Mundial 2026 el viernes 19 de junio.
- Estados Unidos vs Australia | 13 horas | Estadio Seattle
- Escocia vs Marruecos | 16 horas | Estadio Boston
- Brasil vs Haití | 18:39 horas | Estadio Filadelfia
- Turquía vs Paraguay | 21 horas | Estadio San Francisco
Calendario del Mundial 2026: Sábado 20 de junio
Con cuatro partidos continúa el calendario del Mundial 2026 el sábado 20 de junio. Destacan los juegos de Países Bajos y Alemania.
- Países Bajos vs Suecia | 11 horas | Estadio Houston
- Alemania vs Costa de Marfil | 14 horas | Estadio Toronto
- Ecuador vs Curazao | 18 horas | Estadio Kansas City
- Túnez vs Japón | 22 horas | Estadio Monterrey
Calendario del Mundial 2026: Domingo 21 de junio
El calendario del Mundial 2026 avanza el domingo 21 de junio con el segundo partido de España vs Arabia. Habrá cuatro duelos.
- España va Arabia | 10 horas | Estadio Atlanta
- Bélgica vs Irán | 13 horas | Estadio Los Ángeles
- Uruguay vs Cabo Verde | 16 horas | Estadio Miami
- Nueva Zelanda vs Egipto | 19 horas | Estadio Vancouver