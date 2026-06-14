El Mundial 2026 continúa con gran intensidad entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio, con un total de 28 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

  • Lunes 15 de junio | España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda
  • Martes 16 de junio | Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania
  • Miércoles 17 de junio | Portugal vs Congo, Inglaterra vs Croacia, Ghana vs Panamá y Uzbekistán vs Colombia
  • Jueves 18 de junio | Chequia vs Sudáfrica, Suiza vs Bosnia, Canadá vs Catar y México vs Corea
  • Viernes 19 de junio | Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Turquía vs Paraguay
  • Sábado 20 de junio | Países Bajos vs Suecia, Alemania vs Costa de Marfil, Ecuador vs Curazao y Túnez vs Japón
  • Domingo 21 de junio | España va Arabia, Bélgica vs Irán, Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto

La semana incluye los debuts de selecciones como España, Francia, Portugal y Argentina, además del segundo encuentro de México frente a Corea el jueves 18 en Guadalajara.

Entre los duelos más atractivos del calendario de partidos destacan Inglaterra vs Croacia, Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil, que prometen emociones de alto nivel.

Calendario del Mundial 2026: Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda, son los partidos del lunes 15 de junio en el Mundial 2026:

  1. España vs Cabo Verde | 10 horas | Estadio Atlanta
  2. Bélgica vs Egipto | 13 horas | Estadio Seattle
  3. Arabia Saudita vs Uruguay | 16 horas | Estadio Miami
  4. Irán vs Nueva Zelanda | 19 horas | Estadio Los Ángeles
España vs Cabo Verde: Hora y canal para ver el partido del Grupo H Mundial 2026
España debuta ante Cabo Verde el lunes 15 de junio en el Mundial 2026 (ESPECIAL)

Calendario del Mundial 2026: Martes 16 de junio

Francia y Argentina debutan en el Mundial 2026 con sus partidos pactados en el calendario el martes 16 de junio.

  1. Francia vs Senegal | 13 horas | Estadio Nueva York
  2. Irak vs Noruega | 16 horas | Estadio Boston
  3. Argentina vs Argelia | 19 horas | Estadio Kansas City
  4. Austria vs Jordania | 22 horas | Estadio San Francisco
Argentina inicia la defensa del campeonato ante Argelia
Argentina inicia la defensa del campeonato ante Argelia (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Calendario del Mundial 2026: Miércoles 17 de junio

Portugal vs Congo destaca en el calendario del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio.

  1. Portugal vs Congo | 11 horas | Estadio de Houston
  2. Inglaterra vs Croacia | 14 horas | Estadio de Dallas
  3. Ghana vs Panamá | 17 horas | Estadio de Toronto
  4. Uzbekistán vs Colombia | 20 horas | Estadio Ciudad de México
Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Calendario del Mundial 2026: Jueves 18 de junio

México vs Corea estelarizan el calendario del Mundial 2026 el jueves 18 de junio, día en el que habrá cuatro partidos.

  1. Chequia vs Sudáfrica | 10 horas | Estadio de Atlanta
  2. Suiza vs Bosnia | 13 horas | Estadio de Los Ángeles
  3. Canadá vs Catar | 16 horas | Estadio Vancouver
  4. México vs Corea | 19 horas | Estadio Guadalajara
México lidera el Grupa A del Mundial 2026 tras la Jornada 1
México vs Corea juegan el jueves 18 de junio (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Calendario del Mundial 2026: Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia y Brasil vs Haití aparecen en el calendario del Mundial 2026 el viernes 19 de junio.

  1. Estados Unidos vs Australia | 13 horas | Estadio Seattle
  2. Escocia vs Marruecos | 16 horas | Estadio Boston
  3. Brasil vs Haití | 18:39 horas | Estadio Filadelfia
  4. Turquía vs Paraguay | 21 horas | Estadio San Francisco
Carlo Ancelotti, DT de Brasil continúa su aventura en el Mundial 2026 (Alejandro Alfaro / QUINTO PARTIDO)

Calendario del Mundial 2026: Sábado 20 de junio

Con cuatro partidos continúa el calendario del Mundial 2026 el sábado 20 de junio. Destacan los juegos de Países Bajos y Alemania.

  • Países Bajos vs Suecia | 11 horas | Estadio Houston
  • Alemania vs Costa de Marfil | 14 horas | Estadio Toronto
  • Ecuador vs Curazao | 18 horas | Estadio Kansas City
  • Túnez vs Japón | 22 horas | Estadio Monterrey
Manuel Neuer regresa con Alemania para el Mundial 2026
Manuel Neuer brinda seguridad en la portería de Alemania (Matthias Schrader / AP Photo/Matthias Schrader)

Calendario del Mundial 2026: Domingo 21 de junio

El calendario del Mundial 2026 avanza el domingo 21 de junio con el segundo partido de España vs Arabia. Habrá cuatro duelos.

  • España va Arabia | 10 horas | Estadio Atlanta
  • Bélgica vs Irán | 13 horas | Estadio Los Ángeles
  • Uruguay vs Cabo Verde | 16 horas | Estadio Miami
  • Nueva Zelanda vs Egipto | 19 horas | Estadio Vancouver
Selecciones que tendrá su base para el Mundial 2026 en México
Uruguay confía en llegar lejos en el Mundial 2026 (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)