El Mundial 2026 continúa con gran intensidad entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio, con un total de 28 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Lunes 15 de junio | España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda

Martes 16 de junio | Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania

Miércoles 17 de junio | Portugal vs Congo, Inglaterra vs Croacia, Ghana vs Panamá y Uzbekistán vs Colombia

Jueves 18 de junio | Chequia vs Sudáfrica, Suiza vs Bosnia, Canadá vs Catar y México vs Corea

Viernes 19 de junio | Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Turquía vs Paraguay

Sábado 20 de junio | Países Bajos vs Suecia, Alemania vs Costa de Marfil, Ecuador vs Curazao y Túnez vs Japón

Domingo 21 de junio | España va Arabia, Bélgica vs Irán, Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto

La semana incluye los debuts de selecciones como España, Francia, Portugal y Argentina, además del segundo encuentro de México frente a Corea el jueves 18 en Guadalajara.

Entre los duelos más atractivos del calendario de partidos destacan Inglaterra vs Croacia, Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil, que prometen emociones de alto nivel.

Calendario del Mundial 2026: Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde, Bélgica vs Egipto, Arabia Saudita vs Uruguay e Irán vs Nueva Zelanda, son los partidos del lunes 15 de junio en el Mundial 2026:

España vs Cabo Verde | 10 horas | Estadio Atlanta Bélgica vs Egipto | 13 horas | Estadio Seattle Arabia Saudita vs Uruguay | 16 horas | Estadio Miami Irán vs Nueva Zelanda | 19 horas | Estadio Los Ángeles

España debuta ante Cabo Verde el lunes 15 de junio en el Mundial 2026 (ESPECIAL)

Calendario del Mundial 2026: Martes 16 de junio

Francia y Argentina debutan en el Mundial 2026 con sus partidos pactados en el calendario el martes 16 de junio.

Francia vs Senegal | 13 horas | Estadio Nueva York Irak vs Noruega | 16 horas | Estadio Boston Argentina vs Argelia | 19 horas | Estadio Kansas City Austria vs Jordania | 22 horas | Estadio San Francisco

Argentina inicia la defensa del campeonato ante Argelia (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Calendario del Mundial 2026: Miércoles 17 de junio

Portugal vs Congo destaca en el calendario del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio.

Portugal vs Congo | 11 horas | Estadio de Houston Inglaterra vs Croacia | 14 horas | Estadio de Dallas Ghana vs Panamá | 17 horas | Estadio de Toronto Uzbekistán vs Colombia | 20 horas | Estadio Ciudad de México

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Calendario del Mundial 2026: Jueves 18 de junio

México vs Corea estelarizan el calendario del Mundial 2026 el jueves 18 de junio, día en el que habrá cuatro partidos.

Chequia vs Sudáfrica | 10 horas | Estadio de Atlanta Suiza vs Bosnia | 13 horas | Estadio de Los Ángeles Canadá vs Catar | 16 horas | Estadio Vancouver México vs Corea | 19 horas | Estadio Guadalajara

México vs Corea juegan el jueves 18 de junio (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Calendario del Mundial 2026: Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia y Brasil vs Haití aparecen en el calendario del Mundial 2026 el viernes 19 de junio.

Estados Unidos vs Australia | 13 horas | Estadio Seattle Escocia vs Marruecos | 16 horas | Estadio Boston Brasil vs Haití | 18:39 horas | Estadio Filadelfia Turquía vs Paraguay | 21 horas | Estadio San Francisco

Carlo Ancelotti, DT de Brasil continúa su aventura en el Mundial 2026 (Alejandro Alfaro / QUINTO PARTIDO)

Calendario del Mundial 2026: Sábado 20 de junio

Con cuatro partidos continúa el calendario del Mundial 2026 el sábado 20 de junio. Destacan los juegos de Países Bajos y Alemania.

Países Bajos vs Suecia | 11 horas | Estadio Houston

Alemania vs Costa de Marfil | 14 horas | Estadio Toronto

Ecuador vs Curazao | 18 horas | Estadio Kansas City

Túnez vs Japón | 22 horas | Estadio Monterrey

Manuel Neuer brinda seguridad en la portería de Alemania (Matthias Schrader / AP Photo/Matthias Schrader)

Calendario del Mundial 2026: Domingo 21 de junio

El calendario del Mundial 2026 avanza el domingo 21 de junio con el segundo partido de España vs Arabia. Habrá cuatro duelos.

España va Arabia | 10 horas | Estadio Atlanta

Bélgica vs Irán | 13 horas | Estadio Los Ángeles

Uruguay vs Cabo Verde | 16 horas | Estadio Miami

Nueva Zelanda vs Egipto | 19 horas | Estadio Vancouver