Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, señaló que, como un acto de sensibilidad, “ningún político debería asistir a los partidos del Mundial 2026”.

A través de redes sociales, la ex secretaria de la Mujer aseguró que los políticos, sin importar el partido en el que militan, deben de expresar respeto y humildad a la ciudadanía a través de la austeridad.

Sin embargo, esto no fue practicado por aquellos que asistieron al partido inaugural de México vs Sudáfrica, donde los boletos costaron entre más de 6 mil y hasta más de 33 mil pesos mexicanos.

Ningún político debería ir al Mundial 2026 por respeto a la ciudadanía: Citlalli Hernández

Citlalli Hernández señaló que, ante los altos costos de los boletos para el Mundial 2026, ningún político debería ir al Mundial 2026.

De acuerdo con la morenista, no hacerlo es una manera de expresar humildad a la ciudadanía como servidor público en un contexto donde la mayoría no puede acceder a este evento deportivo.

“Con los altos costos de los boletos de los partidos del Mundial y la dificultad de costearlos por parte de la mayoría del pueblo de México, yo pienso que ningún político, del partido que sea, debería de asistir a ellos” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández llama a la austeridad en los políticos mexicanos (Citlalli Hernández/ )

Asimismo, aseguró que “la austeridad en quienes hacemos política” es una muestra de respeto en un país “donde muy pocos han tenido mucho y la mayoría ha tenido poco”.

Además, señaló que no asistir es “un acto de sensibilidad y empatía con la mayoría de la población” que deberían tener los políticos mexicanos, aunque se tengan los recursos para pagar los boletos.

Cabe recordar que los boletos para el partido de inauguración del Mundial 2026 costaron entre los 370 y los mil 825 dólares en promedio, es decir, los boletos más económicos superaron los 6 mil pesos, mientras que los más caros costaron más de 33 mil 400.

¿Qué políticos asistieron al partido de México vs Sudáfrica del Mundial 2026?

El pasado 11 de junio se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, donde la selección nacional venció 2-0.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum vio este partido en el deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, algunos políticos asistieron al estadio.

Algunos de los políticos que asistieron son: