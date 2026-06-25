El regidor de Puebla, José Manuel Durán Gómez, interrumpió una sesión de Cabildo: dejó abierto su micrófono y se escucha que dice gol, por lo que se presume, veía un partido del Mundial 2026.

“Gol, no mames, cómo se la clavan así” José Manuel Durán Gómez, regidor de Puebla

El video se ha viralizado en redes sociales en crítica al regidor, quien se encontraba en la sesión vía virtual, mientras un funcionario del ayuntamiento intentaba explicar un tema de la Comisión de Vigilancia.

Regidor de Puebla deja micrófono abierto en sesión de Cabildo: se escucha que canta un gol del partido del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

José Manuel Durán Gómez posteriormente se disculpó por el comentario, que afirma, era de una conversación personal y no de lo que señalan, sería del partido Portugal vs Uzbekistán.

Regidor de Puebla canta un gol por partido del Mundial 2026 durante sesión de Cabildo

Mientras se explicaba el informe sobre la difusión de los derechos de las juventudes de Puebla, el regidor José Manuel Durán Gómez es escuchado cantando un gol, debido a que su micrófono estaba abierto.

La sesión era de la Comisión de Juventud y Deporte, y los dichos del regidor de Puebla quedaron en la transmisión oficial, aunque no se observa el momento en que se dé cuenta de su micrófono.

El funcionario que estaba hablando detuvo en dos ocasiones su exposición, derivado de la interrupción, sin embargo, al cuestionar al regidor, José Manuel Durán Gómez no responde.

Los otros integrantes de la sesión de Cabildo también escuchan cómo José Manuel Durán Gómez canta el gol, por lo que se ríen al darse cuenta que estaría viendo un partido del Mundial 2026.

Regidor de Puebla deja micrófono abierto en sesión de Cabildo: se escucha que canta un gol del partido del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Regidor de Puebla se disculpa por interrumpir sesión de Cabildo; descarta que fuera por Mundial 2026

En un video posterior y previo a viralizarse el video en el que se escucha que canta un gol, el regidor de Puebla se disculpó porque interrumpió la sesión al abrirse el micrófono de manera involuntaria.

Y aunque reconoció que fue un descuido de su parte, no aceptó que fuera por ver un partido del Mundial 2026, sino por una conversación personal que realizó y ajena a las labores de la comisión.

Asimismo, no dio razones sobre su asistencia virtual a la sesión de Cabildo, sin embargo, el regidor de Puebla destacó que no ha faltado y cuando debe acudir presencialmente lo hace.