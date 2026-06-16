Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, lanzó una advertencia a todos los funcionarios de Morena, a quienes instó a estar cerca del pueblo y no comprar boletos del Mundial 2026.

En su conferencia semanal, Ariadna Montiel reiteró la importancia para los militantes de Morena de mantenerse “ejemplares” en su actuar.

Asimismo, reconoció la conducción del gobierno de México en el arranque del Mundial 2026 y felicitó a la selección mexicana por su triunfo en el partido México vs Sudáfrica.

“Queremos reconocer al gobierno de México la conducción del arranque del Mundial 2026 que se está realizando en nuestro país… festejar y felicitar a la selección mexicana por este triunfo” Ariadna Montiel

Militantes de Morena no deben comprar boletos para el Mundial 2026

Ariadna Montiel aseguró que respeta a quienes tienen los recursos económicos para comprar un boleto para ver los partidos del Mundial 2026 en los estadios.

Sin embargo, advirtió a los militantes de Morena que espera no ver a ninguno de ellos en los estadios, pues los boletos cuestan más de 120 mil pesos.

“Respetamos y felicitamos a quienes puedan tener los recursos para comprar un boleto para el Mundial e ir a ser parte de esta fiesta. Nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar con el pueblo. Ojalá que ningún compañero o compañera ande ahí en el estadio con boletos de 120 mil pesos” Ariadna Montiel

En cambio, Ariadna Montiel instó a los morenistas a “estar con el pueblo” y ser parte de la fiesta sin asistir a los estadios porque “nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar”.

De acuerdo con Ariadna Montiel, los funcionarios de Morena pueden asistir a los Fan Fest, espacios gratuitos para ver los partidos del Mundial 2026 en compañía de familia y amigos.