Ricardo Monreal compartió cómo vivió la Cámara de Diputados la inauguración del Mundial 2026, además de la manera en que festejaron el triunfo del México vs Sudáfrica en el recinto.

Terminó el partido y lo vivimos desde la Cámara de Diputados. Gran esfuerzo de México, aunque con margen para dar más en el cierre. Buen debut de nuestra Selección. ¡Con todo para los próximos juegos! Ricardo Monreal, diputado de Morena

Previo a dar inicio al partido México vs Sudáfrica que concluyó alrededor de las 15:00 horas, Ricardo Monreal había dado a conocer que se encontraba con el equipo de comunicación para ver el juego.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también compartió que vio la inauguración del Mundial 2026 a medios de comunicación.

Así vivió la Cámara de Diputados la inauguración del Mundial 2026, presume Ricardo Monreal

Con un jersey con sus iniciales, Ricardo Monreal compartió cómo se vivió la inauguración del Mundial 2026 en la Cámara de Diputados, junto a colaboradores del recinto, apoyando a la Selección Mexicana con entusiasmo.

Vivimos con entusiasmo el triunfo de nuestra Selección Nacional junto a colaboradoras, colaboradores, amistades y familia. Una tarde de convivencia, emoción y orgullo compartido. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/n8oLokcpkO — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 12, 2026

Ricardo Monreal afirmó a su vez que la tarde de este 11 junio estuvo llena de convivencia, emoción así como orgullo compartido, como se observó en las celebraciones de los dos goles, de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Por su parte y en una sala diferente de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se reunió con periodistas y parte del equipo del Congreso también para ver el partido inaugural.

Al respecto, Kenia López Rabadán afirmó que estaban contentos a punto de ver la inauguración entre comida, la mayoría de los presentes con la playera de la Selección Mexicana, aunque se reservó el festejo de los goles.

Se desconoce qué otros diputados acudieron al recinto de San Lázaro para ver la inauguración del Mundial, ya que se había permitido que tanto labores administrativas como legisladores fueran home office.

Cámara de Diputados: Kenia López Rabadán acertó a marcador final de México vs Sudáfrica

Tanto Kenia López Rabadán como Ricardo Monreal dieron a conocer sus pronósticos previo al partido México vs Sudáfrica, sin embargo, fue la diputada la que acertó en el marcador final, 2-0.

Asimismo, Ricardo Monreal había señalado antes de la inauguración del Mundial 2026 su esperanza para que la Selección Mexicana hiciera un excelente papel en esta justa de futbol.

Por lo cual, llamó a la ciudadanía a apoyar a la Selección Mexicana, ya que confiaba en que pondrían todo su empeño en avanzar en este Mundial 2026.

Mientras que Kenia López Rabadán también reconoció las protestas de los colectivos que protestaron, por lo que si bien pidió que México ganara, esperaba que también el país tenga justicia y seguridad.