El diputado Salomón Chertorivski se convirtió en aspirante a candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024; aquí te decimos quién es este contendiente que ya oficializó su registro.

Acompañado por un grupo de simpatizantes, Salomón Chertorivski se registró en la sede de Movimiento Ciudadano el 31 de octubre para buscar la candidatura de su partido por el Gobierno de la CDMX, en la votación del 2 de junio de 2024.

“Esta es una ciudad mágica pero hoy esta oscurecida porque las mujeres no pueden caminar de manera libre y sentirse seguras en las calles (..) a esta ciudad la han reducido a una regencia”, aseguró Salomón Chertorivski en su registro.

Salomón Chertorivsky anunció una serie de recorridos por las 16 alcaldía de CDMX, el primero de ellos en el World Trade Center de la capital, evento en el que estará presente el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El aspirante se registró en la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Nacional, ubicada en la calle Louisiana 113, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, mientras un grupo de simpatizantes coreaba a su favor.

“¡Jefe de Gobierno es Salo!”, gritó el equipo de Salomón Chertorivski de manera previa al registro del aspirante de Movimiento Ciudadano.

Salomón Chertorivski reveló sus aspiraciones en Movimiento Ciudadano para buscar el Gobierno de la CDMX; el diputado cuenta con cierta trayectoria política y administrativa dentro del servicio público mexicano.

Salomón Chertorivski se destapó antes de su registro en Movimiento Ciudadano para buscar el Gobierno de la CDMX en las elecciones 2024 y reiteró su postura respecto a no hacer alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante una entrevista para Grupo Fórmula con Leonardo Curzio, Salomón Chertorivski reveló sus aspiraciones, pero explicó que debido a que el sí respeta la ley no podrá contar con un espacio fijo en algún medio de comunicación.

En ese sentido, cuestionó las campañas de Omar García Harfuch y Clara Brugada dentro de Morena, pues explicó que la propaganda de los aspirantes, pegada en inmobiliario público de la CDMX, se realizó de manera ilegal.

“Si nos vamos a los temas serios necesitamos que llegue el agua, que cuando salga a las calles pueda ir con seguridad, que cuando me suba al Metro sepa que voy a llegar a mi lugar de destino con seguridad, que voy a poder como joven cuando termine mi carrera conseguir un empleo que me pague bien, que cuando me independice de mi hogar pueda encontrar una vivienda en renta o para comprar que realmente me alance porque hoy es imposible”

