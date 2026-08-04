Montserrat Ramírez, conocida por su papel de Isabela en la tercera temporada de Rosario Tijeras, estaría bajo investigación por su presunto vínculo con un líder huachicolero.

La información fue revelada por el periodista de nota roja Carlos “C4” Jiménez, quien aseguró que Montserrat Ramírez es la esposa de Iker Andoni de Gandiaga, detenido por huachicol el 30 de julio de 2026.

De acuerdo con el periodista, las autoridades indagan las cuentas bancarias de la actriz para determinar si participó en el lavado de dinero relacionado con la operación ilícita.

Montserrat Ramírez (Redes sociales )

Supuesto esposo de Montserrat Ramírez fue detenido por delincuencia organizada y huachicol

A finales de julio, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Iker Andoni de Gandiaga por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y robo de hidrocarburos.

Durante el operativo también fueron capturados su hermano, Iñaki de Gandiaga, y su cuñada, Natalia Balderón, quienes también habrían participado en la red de huachicol.

En redes sociales, Iker Andoni se mostraba como “empresario” y presumía una vida lujosa, con viajes internacionales, autos deportivos y propiedades de gran valor que supuestamente compartía con Montserrat Ramírez.

Las investigaciones en su contra lo señalan como el presunto responsable de administrar empresas utilizadas para comercializar hidrocarburos extraídos ilegalmente de Pemex.

Montserrat Ramírez (Redes sociales )

¿Quién es Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez es conocida por participar en producciones como Rosario Tijeras, Los Ricos también lloran y Un día para vivir.

Antes de dedicarse a la actuación estudió Medicina, pero finalmente decidió seguir su vocación artística y logró su primer papel importante como “Isabela” en Rosario Tijeras.

Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre la investigación.

Algunas de sus cuentas fueron dadas de baja y otras permanecen sin actividad desde 2022.