La asistencia del alcalde de Tantoyuca, Roberto Francisco San Román Solana, al partido inaugural del Mundial 2026, generó cuestionamientos entre militantes de Morena en Veracruz durante los últimos días.

De acuerdo con los señalamientos, también acudió Gerardo San Román Solana, director de Programas de la Secretaría de Bienestar en la zona norte veracruzana, junto con familiares.

La controversia también alcanzó al empresario Jorge Domínguez Gerónimo, identificado como proveedor municipal y esposo de Sandra Alicia Rivera Robles, secretaria del ayuntamiento.

Morena pide aclarar permisos y vigilar asistencia de funcionarios al Mundial 2026

Militantes morenistas señalaron que buscarán dar seguimiento a la presencia de servidores públicos en encuentros deportivos, como partidos del Mundial 2026, para evitar afectaciones a sus responsabilidades institucionales.

Entre las principales inquietudes destaca conocer si el alcalde de Tantoyuca contaba con autorización formal para ausentarse de sus labores durante la jornada del 11 de junio.

Roberto Francisco y hermano en el Mundial 2026 (Redes sociales)

La polémica surgió después de la difusión de fotografías en redes sociales, lo que impulsó solicitudes para revisar posibles permisos laborales y el cumplimiento de principios partidistas.

Los inconformes plantearon que tanto el ayuntamiento como las dependencias correspondientes informen si existieron permisos, licencias o justificaciones relacionadas con el viaje.

Integrantes del partido recordaron que la dirigencia nacional ha insistido en mantener criterios de austeridad republicana y cercanía con la ciudadanía.

En ese contexto, citaron declaraciones de Ariadna Montiel, quien ha llamado a evitar gastos elevados para asistir a eventos deportivos y espectáculos.

Los militantes adelantaron que observarán futuros partidos de la Selección Mexicana y otros encuentros del Mundial 2026 para verificar que funcionarios respeten sus obligaciones públicas.