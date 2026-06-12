José Antonio Meade destacó un dato histórico tras la victoria de México en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, pues el resultado habría roto una larga racha sin triunfo en juegos de apertura.

En sus redes sociales, Meade compartió un dato clave que muestra el desempeño de la Selección Mexicana en ocho mundiales, en los que le ha tocado jugar el primer día. El del 2026 sería el mejor resultado.

José Antonio Meade destaca histórico triunfo de México en el Mundial 2026 luego de 96 años

José Antonio Meade recalcó que esta es la primera vez en 96 años en que México gana un partido inaugural mundialista, lo que representa un gran triunfo más ahora que es una de las sedes del Mundial 2026.

José Antonio Meade analiza con un dato clave el triunfo de México en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

El excandidato presidencial hizo un recuento desde 1930, cuando México jugó en el primer día del mundial contra Francia y perdió 1-4, a este momento le siguieron los siguientes:

1950: 0-4 contra Brasil

1954: 0-5 contra Brasil

1958: 0-3 contra Suecia

1962: 0-2 contra Brasil

1970: 0-0 contra URSS

2010: 1-1 contra Sudáfrica

2026: 2:0 contra Sudáfrica

Ante los antecedentes, la victoria mexicana en la inauguración del Mundial 2026 adquiere un significado especial, pues representa la ruptura de una tendencia histórica que había acompañado a la selección.

El triunfo de México también alimenta la ilusión de avanzar a las rondas de grupos e iniciar con confianza una competencia en la que las expectativas son especialmente altas ante todos los mexicanos.