Bertha Alcalde Luján anunció una revisión exhaustiva tras las denuncias de irregularidades en la investigación de la desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar.

La fiscal general de Justicia de la CDMX advirtió que habrá sanciones administrativas y penales para servidores públicos que hayan incurrido en omisiones o actos fuera de la ley.

Ya iniciamos una revisión exhaustiva. Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas. Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX

La familia de Edith Guadalupe denunció corrupción y negligencia en el proceso, mientras Clara Brugada exigió a la fiscalía actuar con rigor y transparencia para garantizar justicia.

Familia de Edith Valdez denunció corrupción en la fiscalía de CDMX

La postura de la fiscal Bertha Alcalde surge luego de que los familiares de la joven de 21 años, desaparecida el 15 de abril de 2026 y hallada sin vida la madrugada del viernes 17 en la alcaldía Benito Juárez, denunciaran conductas indebidas por parte de funcionarios.

Según los allegados de la víctima, el personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la CDMX les indicó que las labores de búsqueda iniciarían hasta después de 72 horas, a menos que entregaran dinero para “agilizar el proceso”.

Ante la falta de respuesta inicial, la familia realizó sus propias investigaciones, utilizando videos proporcionados por vecinos para rastrear el trayecto de Edith, quien abordó un mototaxi de aplicación antes de desaparecer.

El cuerpo de Edith Guadalupe Valdez Saldívar fue finalmente localizado en el estacionamiento de un inmueble, dentro de una bolsa.

Bertha Alcalde califica como inaceptable conducta de sus funcionarios

Bertha Alcalde calificó como “inaceptable” la actuación del personal señalada por la familia y enfatizó que ninguna omisión tiene cabida en el servicio público.

La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX

Asimismo, informó que la muerte se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que se mantiene un acompañamiento permanente con los familiares para garantizar el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó enérgicamente el feminicidio y exigió a la fiscalía realizar las indagatorias con prontitud y rigor para garantizar justicia y transparencia en el caso.