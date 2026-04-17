La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, así como hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Mediante la red social X, Clara Brugada se pronunció por la muerte de Edith Guadalupe, quien fue reportada como desaparecida el pasado 15 de abril y cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este 17 de abril.

“Condeno enérgicamente la muerte de Edith Guadalupe. Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, cita. Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La publicación tuvo lugar horas después de que los familiares de la víctima denunciaran irregularidades por parte de la Fiscalía de la CDMX.

Por lo que la funcionaria, de 62 años de edad, hizo un llamado al órgano institucional:

“Hacemos un llamado a la @FiscaliaCDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada condena feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar (@ClaraBrugadaM / X)

Familiares de Edith Guadalupe acusan irregularidades por parte de la Fiscalía CDMX

Pese a que, una vez más, la Fiscalía de la Ciudad de México asegura haber activado los protocolos de búsqueda e investigación inmediata tras el reporte de desaparición de Edith Guadalupe, su familia asegura lo contrario.

Familiares de Edith Guadalupe, quien tenía 21 años de edad, dicen haber hecho el trabajo de la Fiscalía CDMX, debido a que éstos les dijeron que actuarían en 72 horas a menos de que les dieran dinero “para agilizar el proceso”.

Por lo que con ayuda de videos que sus vecinos les proporcionaron, así como por un mensaje que mandó la víctima a su mamá para informar sobre su última ubicación, se descubrió que ésta abordó un mototaxi de aplicación y se dirigió a un inmueble en Benito Juárez.

Al solicitarle a la administración del inmueble información, estos negaron haberla visto y después lo aceptaron, pero dijeron desconocer si había salido aún cuando cuentan con cámaras en elevadores y distintas zonas.

Con esta información, familiares volvieron a Fiscalía, quienes tras una inspección descubrieron, en la zona del estacionamiento, el cuerpo de una persona dentro de una bolsa, hecho que le fue notificado a los familiares de la joven.

Se les pidió presenciarse para confirmar si se trataba de Edith González; no obstante, la Fiscalía confirmó la identidad por medio de un comunicado en la red social X, horas antes de darles una respuesta.