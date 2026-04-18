El padre de Edith Guadalupe denunció que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) no les brindó el apoyo para hallarla con vida, luego de que ingresara a un edificio en la alcaldía Benito Juárez.

Ante los medios, el padre de Edith Guadalupe dijo que el personal de la Fiscalía de CDMX les dijo que tenían que pasar 72 horas para proceder, además de que les exigieron dinero para agilizar el proceso.

Padre de Edith Guadalupe denuncia falta de apoyo de la Fiscalía CDMX para hallar a su hija con vida

El padre de Edith Guadalupe relató que, cuando fueron a reportar la desaparición de la joven de 21 años de edad a la Fiscalía de CDMX, se les pusieron muchas trabas y no se les brindó el apoyo.

“Siempre hubo peros”. Padre de Edith Guadalupe

Edith Guadalupe Valdez Saldívar (Especial)

El señor destacó que el personal de la Fiscalía de CDMX les dijo que tenían que esperar 72 horas para proceder y, cuando solicitó ver las cámaras, le pidieron dinero para poder acceder a los videos.

Durante una breve entrevista, el padre de Edith Guadalupe señaló que la fiscal Bertha Alcalde se comprometió con él y con la familia en tomar cartas en el asunto sobre el posible caso de negligencia.

Asimismo, dijo que cuando acudieron al domicilio a buscar a la joven, el vigilante les comentó que Edith Guadalupe no había ingresado; les mostró la bitácora del inmueble y no estaba registrada.

Tanto el padre como el resto de la familia de Edith Guadalupe esperan que el caso se esclarezca y que el feminicidio de la joven no quede impune.