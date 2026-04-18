Bertha Alcalde informó que los funcionarios de la Fiscalía CDMX serán separados de su cargo por entorpecer la búsqueda de Edith Guadalupe, entre otras irregularidades.

“La conducta que señalan los familiares, es muy grave e inaceptable”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia de CDMX

Acorde con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras el primer reporte de la desaparición de Edith Guadalupe comenzaron de inmediato las investigaciones.

Los familiares de Edith Guadalupe acusan tanto corrupción como omisiones de parte de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas , titular presente en la conferencia.

Edith Guadalupe: Bertha Alcalde separa a funcionarios de Fiscalía CDMX por irregularidades

Bertha Alcalde confirmó que funcionarios de la Fiscalía de CDMX fueron separados del cargo debido a las denuncias por entorpecer la búsqueda de Edith Guadalupe.

Sin embargo, se suman los señalamientos de la familia de Edith Guadalupe de corrupción, que si bien no están confirmados, incluyen a un elemento de la Policía de Investigación.

Tras la primera acusación de la familia de Edith Guadalupe, se remitió la denuncia a Asuntos Internos de la Fiscalía CDMX; mientras se realizan las investigaciones, serán separados del cargo.

La fiscal explicó a su vez las irregularidades, ya que si bien la denuncia fue atendida de manera inmediata, hubo posibles retrasos en la intervención de los equipos de búsqueda.

La titular de la Fiscalía CDMX omitió los nombres y áreas de los funcionarios separados del cargo debido al proceso que enfrentan por el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

Caso Edith Guadalupe: Vigilante del edificio y conductor de moto serán investigados

Medios de comunicación también cuestionaron a Bertha Alcalde sobre el actuar del vigilante del edificio en avenida Revolución 829, quien no habría entregado los videos de Edith Guadalupe.

Al respecto, Bertha Alcalde señaló que serán exhaustivos con las entrevistas; incluida la del vigilante, quien estaría bajo investigación ante una posible obstrucción de la justicia.

A su vez, la Fiscalía CDMX realiza diversas entrevistas; entre ellos, el conductor de la motocicleta que llevó a Edith Guadalupe al inmueble de avenida Revolución.