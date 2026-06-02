Mediante Facebook, Vica Torres Arocha difundió la fotografía de Eduardo Alejandro Morales Cervera, quien está acusado de haber tocado indebidamente a su hija, caso que generó indignación en Coahuila.

“Huyó de la ciudad Piedras Negras. Se busca para ser detenido”, cita en la red social la madre de la niña -de 9 años de edad- que presuntamente fue abusada por su padre.

En otra publicación, Vica Torres asegura que no descansará hasta que su exesposo, quien dice está prófugo, pague por lo que hizo.

“Si antes no me defendía, esta vez no va a ser así ¡Con mi hija, no! ¡Yo le creo a mi hija!”, advierte. Vica Torres, madre de la menor abusada por su padre en Coahuila

Eduardo Alejandro Morales habría huido tras denuncia por abuso hecha por su hija (Vica Torres Arocha / Facebook )

Cabe mencionar que hasta el momento, la Fiscalía de Coahuila no ha informado sobre la existencia de una orden de aprehensión contra Eduardo Alejandro Morales.

Se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado realizará evaluaciones psicológicas y periciales bajo un estricto protocolo de perspectiva de infancia.

Así como se inició una investigación para esclarecer hechos y fincar responsabilidades. En tanto que la menor se encuentra bajo el resguardo de su madre.

Eduardo Alejandro Morales, acusado de abusar de su hija, no trabaja en el municipio de Piedras Negras, Coahuila

Debido a que en las últimas horas han surgido rumores alrededor del caso de la niña de Coahuila que presuntamente fue abusada por su padre, el alcalde del municipio de Piedras Negras hace una importante aclaración.

Eduardo Alejandro Morales Cervera no mantiene relación laboral, contractual, de representación, mandato o apoderamiento alguno con la administración municipal.

El alcalde Jacobo Rodríguez aclara que Juan Porfirio Morales Cervera es quien fungió como Asesor jurídico y apoderado legal del municipio durante el 1 de enero al 10 de marzo de 2025.

“No existe actualmente vínculo laboral, profesional, de representación jurídica o de cualquier otra naturaleza entre el Municipio de Piedras Negras y las personas antes mencionadas”. Jacobo Rodríguez. Alcalde del municipio de Piedras Negras

No está claro si entre Eduardo Alejandro Morales y Juan Porfirio Morales existe un parentesco .

Finalmente, el presidente municipal pide -vía redes sociales- no dejarse llevar por “la mafia de la desinformación”.