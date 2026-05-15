Samuel García, el gobernador de Nuevo León y desde la FIFA se confirmó el cartel oficial del FIFA Fan Fest Monterrey 2026 por el Mundial que pasará por la capital regia.

Así que si no te lo quieres perder, te compartimos detalles como las fechas, precio de los boletos y lineup para el Mundial que se celebrará con el FIFA Fan Fest Monterrey 2026 en el Parque Fundidora.

FIFA Fan Fest Monterrey 2026: Fechas y lineup en Parque Fundidora

Ya se anunció el cartel oficial del FIFA Fan Fest Monterrey 2026 que se realizará en el parque fundidora del 11 de junio al 19 de julio, así que te compartimos fechas exactas para cada artista y el lineup completo.

Imagine Dragons: 21 de junio

Grupo Firme: 24 de junio

Chayanne: 13 de junio

Enrique Iglesias: Sin anunciar

La leyenda: 11 de junio

De parranda: 12 de junio

Caballo dorado: 14 de junio

Genitallica: 18 de junio

La costumbre: 19 de junio

El gran silencio: 20 de junio

Toy Selectah: 23 de junio

Kdts de linares de Homero Guerrero Jr: 27 de junio

The Clssx: 29 de junio

3BallMTY: 30 de junio

Jumbo: 3 de julio

El Malilla: 4 de julio

Los payasonicos: 5 de julio

MC Davo: 10 de julio

La sonora dinamita: 11 de julio

Kevis & Maykyy: 18 de julio

Según FIFA Fan Fest Monterrey 2026 falta un artista por anunciar, pero se cree que se trata de Enrique Iglesias, pues esta fecha no se ha revelado y no se menciona en el calendario por día.

Posiblemente, será Enrique Iglesias quien se presente el 19 de julio para cerrar el Mundial Más Norteño en Monterrey.

Cartel del FIFA Fan Fest en Monterrey por el Mundial 2026. (@MonterreyFWC26)

FIFA Fan Fest Monterrey 2026: Boletos para el Parque Fundidora

Ahora que ya sabes el lineup completo del FIFA Fan Fest Monterrey 2026, así como las fechas en que se presentará cada artista, te compartimos dónde conseguir boletos para ver a sus músicos favoritos.

Pese a que García anunció el evento con acceso gratuito, sí será así, aunque desde FIFA Fan Fest Monterrey 2026 se aclaró que solo habrá acceso limitado para esta sección.

Por otra parte, se informó que habrá venta de boletos por Ticketmaster a partir del 21 de mayo a las 11:00 A.M. para la zona preferente.

Aunque la venta de boletos ya está programada en Ticketmaster, aún no se conoce el precio de los boletos para cada artista del FIFA Fan Fest Monterrey 2026 en Parque Fundidora.