La fiscal Bertha Alcalde informó que investiga a los administradores del edificio de avenida Revolución 829, en Benito Juárez, y al chófer que trasladó a Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años de edad, al lugar donde fue citada para una entrevista de trabajo.

El caso, clasificado como feminicidio, sigue bajo presión social tras revelarse que un fiscal no atendió de inmediato el reporte de desaparición.

La familia de Edith Guadalupe Valdez Saldívar denunció que se les pidió dinero para agilizar la búsqueda, lo que derivó en protestas.

Dan con presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

Durante una conferencia de prensa, Bertha Alcalde, de 40 años de edad, reveló que la primera línea de investigación apunta a un probable responsable por el feminicidio de Edith Guadalupe.

No obstante, la información no se dará a conocer a fin de no entorpecer el caso.

“Tenemos una línea investigación clara sobre un probable responsable, mo vamos a dar información en este momento, pero estaremos informando sobre los resultados de esta investigación más adelante” Bertha Alcalde. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

Respecto a una posible investigación sobre los administradores y el vigilante del inmueble, se basarán en entrevistas y la recopilación de pruebas para determinar si únicamente hay un implicado o también existen cómplices.

Difunden fotografía del fiscal que no habría atentido la desaparición de Edith Guadalupe

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez también conocido como C4, difundió la fotografía de Luis Eduardo Poletti Vega, titular del departamento de Investigación, Persecución de los delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de personas (FIPEDE).

Asegura que éste fiscal no actuó de forma inmediata cuando los familiares de Edith Guadalupe reportaron su desaparición, el pasado 15 de abril.

En su lugar, elementos de la Fiscalía de la CDMX pidió dinero a los familiares para “agilizar el proceso”, razón por la que éstos bloquearon el Eje 6 Sur a la altura de Contralores en Iztapalapa, para exigir su búsqueda.

Debido a que la presión mediática no fue suficiente, la familia juntó dinero para pagarle a un investigador y a la Fiscalía a fin de ver un avance.

Ante esta denuncia, la Fiscal General de Justicia, sin confirmar que se trate de Poletti Vega, advirtió que ésta persona ya se encuentra bajo investigación al tratarse de una acusación de corrupción, razón por la que será separado de su cargo durante el proceso.