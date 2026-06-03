El caso de Paula Fajardo, una víctima de violencia en Morelos, ha llevado a la exigencia colectiva de protección y retiro de la patria potestad a su agresor Jorge Francisco Rabadán Torres.

Ante ello, la Secretaría de Mujeres de Morelos dijo estar atendiendo el caso de Paula Fajardo para brindarle “servicios integrales” de la dependencia y darle “acceso a la justicia”.

Piden protección a Paula Fajardo y quitar patria potestad a su agresor

El 30 de mayo de 2026, Paula Fajardo exhibió en redes sociales la violencia que vivió en manos de su esposo Jorge Francisco Rabadán Torres y que asegura sigue ejerciendo, pero ahora sobre sus hijos.

Ante la viralización del video donde es agredida por Jorge Francisco Rabadán Torres enfrente de su bebé de meses de nacido y una de sus hijas, están pidiendo protección para Paula Fajardo.

Por redes sociales, la abogada Marcela Torres pide que tanto Paula Fajardo como sus cuatro hijos “estén resguardados”, así como quitarle la patria potestad a Jorge Francisco Rabadán Torres.

Torres explicó que existe fundamento en el Código Penal de Morelos 202 bis, para que Rabadán Torres ya no tenga derechos de patria potestad sobre sus cuatro hijos “para que no sigan viviendo estas agresiones”.

Secretaría de las Mujeres de Morelos y FGE responden al caso de Paula Fajardo

Tras viralizarse el caso de Paula Fajardo, la Secretaría de las Mujeres de Morelos se pronunció y dijo estar en contacto directo con la víctima para brindarle acompañamiento.

La Secretaría argumentó que se le brindarán los servicios que ofrecen para acompañar “a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia”, y así darles “acceso a la justicia”.

“Asesoría jurídica, acompañamiento institucional y coadyuvancia en el seguimiento de las acciones legales correspondientes (...) privilegiando en todo momento una atención cercana, profesional y respetuosa de sus derechos humanos, así como la coordinación institucional necesaria para fortalecer el acceso a la justicia”. Secretaría de Mujeres de Morelos.

Asimismo, se sostuvo que hará “seguimiento puntual” al caso de Paula Fajardo respetando “a los procesos legales en curso”.

Secretaría de Mujeres de Morelos acompaña a Paula Fajardo en su denuncia. ( @secretariamujeresmorelos )

Secretaría de Mujeres de Morelos acompaña a Paula Fajardo en su denuncia. ( @secretariamujeresmorelos )

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, informó que el Centro de Justicia para las Mujeres está en contacto con Paula Fajardo “para fortalecer las indagatorias”. Además de que garantizan “ningún acto de violencia en contra de mujeres, niñas y niños quedará impune”.