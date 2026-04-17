La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) dio una conferencia de prensa para presentar los avances del caso Edith Guadalupe, joven de 21 años de edad que fue encontrada sin vida este 17 de abril.

Bertha Alcalde, fiscal de CDMX, expuso la cronología del caso Edith Guadalupe y destacó que hay máxima atención en las posibles irregularidades en la atención inicial a la familia de la víctima.

Fiscalía de la CDMX relata cronología del caso Edith Guadalupe; se investiga como feminicidio

La titular de la Fiscalía de la CDMX relató que Edith Guadalupe salió de su casa, en Iztapalapa, el pasado 15 de abril hacia un domicilio en la Benito Juárez, donde vería una oferta de trabajo.

Fiscalía reitera su compromiso de dar con el responsable del feminicidio de Edith Guadalupe (Captura de pantalla)

Edith Guadalupe llegó a este sitio a bordo de una moto de aplicación, ingresó al edificio, pero ya no salió. Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, la familia reportó la desaparición.

Fue hasta la tarde del 16 de abril cuando el personal de la Fiscalía de la CDMX logró ingresar el edificio, donde encontraron, en un primer acercamiento, objetos personales de Edith Guadalupe.

El cuerpo de una mujer fue encontrado en el sótano del edificio; tras el hallazgo, familiares de Edith Guadalupe identificaron a la joven y se inició la necropsia para avanzar en la investigación del feminicidio.

Fiscalía de la CDMX afirma que ya hay línea de investigación en caso Edith Guadalupe

Durante la conferencia de prensa, Bertha Alcalde reveló que ya existe una línea de investigación en el caso de Edith Guadalupe; sin embargo, no se pueden conocer más datos para el cuidado del proceso.

Bertha Alcalde destacó que se pone máxima seriedad en las posibles irregularidades en la atención inicial de la Fiscalía de la CDMX, en especial en el retraso de la búsqueda y los señalamientos de corrupción.