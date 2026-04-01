La reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de feminicidio llegó al Senado de la República el martes 31 de marzo de 2026.

“(Senado) Analizaremos esta importante propuesta que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”

Al confirmar la noticia, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, señaló que la iniciativa presidencial busca:

Homologar los procesos de investigación

Implementar la tipificación del delito de feminicidio en todo México

Protesta contra feminicidios en México (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Las claves de la reforma en materia de feminicidio que impulsa Claudia Sheinbaum

La Cámara de Senadores recibió la iniciativa de Claudia Sheinbaum por la que se plantea reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución Mexicana.

Dicha medida promete establecer un precedente de justicia para las víctimas del delito de feminicidio. Aquí te presentamos las claves para entender la iniciativa: