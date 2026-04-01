La reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de feminicidio llegó al Senado de la República el martes 31 de marzo de 2026.
“(Senado) Analizaremos esta importante propuesta que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”
Al confirmar la noticia, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, señaló que la iniciativa presidencial busca:
- Homologar los procesos de investigación
- Implementar la tipificación del delito de feminicidio en todo México
Las claves de la reforma en materia de feminicidio que impulsa Claudia Sheinbaum
La Cámara de Senadores recibió la iniciativa de Claudia Sheinbaum por la que se plantea reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución Mexicana.
Dicha medida promete establecer un precedente de justicia para las víctimas del delito de feminicidio. Aquí te presentamos las claves para entender la iniciativa:
- Penas más severas: Se plantean penas de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio
- Homologación del delito en todo el país: El feminicidio no se define igual en las 32 entidades, lo que genera desigualdad en la justicia
- Investigación obligatoria como feminicidio: Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como feminicidio
- Perspectiva de género obligatoria: Las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género desde el inicio
- Atención a víctimas indirectas: Se contempla apoyo a hijas, hijos y familiares de las mujeres víctimas de feminicidio
- Reparación del daño: Se busca garantizar la reparación integral, incluso con bienes del agresor
- Motivos de agravantes: Las penas se agravan si la víctima es niña, adulta mayor, indígena o si el crimen se comete frente a sus hijos
- Medidas contra el agresor: El responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad, tutela y custodia de sus hijos, además de ser inhabilitado para cargos públicos
- Creación de un Registro de Feminicidios a nivel nacional y un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio