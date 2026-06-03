Guillermo Ochoa será el portero titular de México vs Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, de acuerdo a reportes periodísticos.

Según información de la cadena TV Azteca, Memo Ochoa fue elegido por Javier Aguirre para ser el portero titular ante Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Memo Ochoa, portero de la Selección Mexicana (David Leah / David Leah)

¿Por qué Memo Ochoa será titular en el México vs Sudáfrica?

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habría decidió darle la titularidad a Memo Ochoa como homenaje a su trayectoria mundialista, de acuerdo al reporte de TV Azteca.

Memo Ochoa busca ser el primer futbolista en jugar en seis ediciones distintas del Mundial, y para conseguirlo sería respaldado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

En ese sentido, a Memo Ochoa le basta jugar un minuto ante Sudáfrica para conseguir el récord de alinear en seis mundiales distintos con la Selección Mexicana.

La experiencia de Memo Ochoa lo llevó al Mundial 2026.

Memo Ochoa tiene gran experiencia internacional, lo cual le dio la oportunidad de ser una vez más parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pese a que no ha tenido mucha continuidad como portero en los últimos meses.

Sin embargo, Javier Aguirre suele elegir a jugadores experimentados para enfrentar momentos claves como entrenador de la Selección Mexicana, y ganar a Sudáfrica en el debut mundialista es vital para el Tricolor.

Aguirre eligió a Memo Ochoa (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo es el partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica, con Memo Ochoa en la portería del Tri se enfrentan en el Mundial 2026 en la Jornada 1 de la Fase de Grupos del torneo.

El duelo es el jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México.