Familiares acusan a la Fiscalía de la CDMX de no actuar de forma inmediata tras el reporte de desaparición de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, quien murió por feminicidio.

De acuerdo con Tláloc Luna, primo de Edith Guadalupe, fueron ellos quienes le proporcionaron a la Fiscalía de CDMX, fotos y videos e incluso les informaron sobre el último punto donde estuvo por lo que así se fue localizada.

“El trabajo lo hicimos nosotros, se les avisó desde el día 15 y nunca hubo apoyo” Tláloc Luna, primo de Edith Guadalupe

El propio asegura que el órgano constitucional les advirtió que actuarían en 72 horas y si querían “agilizar el proceso” debían pagar.

Razón por la que bloquearon el Eje 6 Sur a la altura de Contralores en Iztapalapa, para exigir su búsqueda.

Una vez que la autoridad ingresó al inmueble en avenida Revolución 829, en alcaldía Benito Juárez, porque la familia de la víctima les pagó, encontraron un cuerpo sin vida al interior de una bolsa en la zona del estacionamiento.

Tras la presencia de peritos y Semefo, se concluyó que el cuerpo pertenecía a Edith Guadalupe, quien tenía 21 años de edad.

A los padres se les pidió ir a identificar el cuerpo; no obstante, horas antes y por medio de la red social X, la Fiscalía lo confirmó y se adjudicó el trabajo.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Confirman el hallazgo de un cuerpo embolsado dentro del inmueble en el que desapareció Edith, una joven de 21 años en la Benito Juárez



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“La policía no sirva para ni madres, no sirve para nada”: Tía de Edith Guadalupe

Magda Rivera, tía de Edith Guadalupe, informa haber organizado una colecta con su familiares para pagarle a un investigador y a la Fiscalía de la CDMX a fin de dar con el paradero de su sobrina.

”Lo hicimos nosotros, todo fue pagado por nosotros; primero dijimos que no, pero sí pagamos para que hicieran un seguimiento. Si me espero las 72 hrs no la hubiéramos encontrado, pero hicimos nuestra lucha. Hay demasiada irregularidad. La policía no sirve para ni madres, no sirve para nada, al contrario, está de lado de los malos, de la víctima nunca va a estar” Magda Rivera. Tía de Edith Guadalupe

Dieron con el paradero porque vecinos les proporcionaron videos y Edith Guadalupe compartió en tiempo real su ubicación con su madre, al llegar a su destino por medio de un mototaxi de aplicación, no volvió a comunicarse.

La joven iba a pedir trabajo, por lo que mandó a su madre su ubicación al llegar a su destino.

LA JODIDA FISCALÍA PARA DESAPARECIDOS

La mamá d Edith denunció en @FiscaliaCDMX q su hija estaba desaparecida.

Dio la dirección d un edificio, y pidió ayuda para hallarla.

Pero ahí les pidieron $ para avanzar.

La familia indagó sola.

Hoy hallaron el cuerpo d Edith en ese edificio pic.twitter.com/pM4nhhSaCQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 17, 2026

De acuerdo con la tía de la víctima de feminicidio, la policía no resguardó el inmueble y tampoco acordonó la zona por lo que ya se contaminó la escena y, lo peor de todo, no hay detenidos.

Así como tampoco está bajo investigación la administración, quienes primero negaron que la joven ingresara al inmueble y después cambiaron la versión asegurando que desconocían si salió del lugar aún cuando hay cámaras en elevadores y en varias partes.

“No hay nadie detenido, la escena está manchada. La administración dijo que no entró, y no están detenidos. Si dijo que hay cámaras en elevadores y afuera y me vienen a decir que no entró” Magda Rivera. Tía de Edith Guadalupe

Por lo que ante estas irregularidades, frente a micrófonos de ADNnoticias, familiares advierten que no descansarán hasta dar con el responsable por lo que seguirán presionando y hablando a fin de que la Fiscalía haga su trabajo y no se lo adjudique.