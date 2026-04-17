Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), admitió que hubo un retraso en la investigación de la desaparición de Edith Guadalupe.

En entrevista con López-Dóriga, Luis Gómez Negrete dijo que, ante un caso como este, “las acciones deben ser inmediatas y contundentes”; sin embargo, en esta ocasión no se siguió el protocolo.

La familia de Edith Guadalupe reportó su desaparición y pidió a la Fiscalía de CDMX que acudiera al domicilio donde se encontraba, pues había compartido su ubicación, pero el personal no accionó de inmediato.

Edith Guadalupe Valdez Saldívar muere por feminicidio (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía CDMX admite retraso en caso de desaparición de Edith Guadalupe; inicia investigación interna

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Fiscalía de CDMX reconoció que su personal no actuó conforme al protocolo en el caso de la desaparición de Edith Guadalupe.

“Hubo una irregularidad en el personal que atendió a la familia. Es inaceptable”. Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Fiscalía CDMX

Ante esto, la Fiscalía de CDMX realiza dos investigaciones paralelas:

Por el feminicidio de Edith Guadalupe Por el retraso en el actuar del personal

Luis Gómez Negrete adelantó que, si se comprueba la negligencia en el caso de desaparición de Edith Guadalupe, el personal involucrado podría enfrentar un proceso penal.

Gómez Negrete resaltó que aún se desconoce si estas horas, en las que la Fiscalía de CDMX no accionó, hubieran salvado la vida de Edith Guadalupe; se sabrá hasta el reporte final del servicio pericial.