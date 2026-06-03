Baltazar Valdez anunció que el gremio campesino junto con transportistas de la ANTAC realizarán manifestaciones el 9 de junio de 2026 en los aeropuertos de la CDMX, Jalisco y Nuevo León, como parte de un boicot al Mundial 2026.

“Falta de respuestas claras de parte del gobierno federal a las demandas del campo mexicano”. Baltazar Valdez, campesino.

El líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que buscan visibilizar sus demandas ante la falta de acuerdos con el gobierno federal tras ocho meses de diálogo.

Aunque aclaró que no habrá bloqueos, advirtió que esperan ser llamados a negociar antes de esa fecha.

“Vamos a exponer al mundo en el marco del Mundial de futbol esta situación del campo mexicano (...) no vamos a tapar, pero sí vamos a manifestarnos en los aeropuertos (...) vamos a hacerlo el día 9 [de junio] aprovechando la llegada de los medios y los visitantes”. Baltazar Valdez, campesino.

Campesinos anuncian manifestaciones de cara al Mundial 2026; fecha y lugares donde se manifestarán

El campesino Baltazar Valdez informó en entrevista con Azucena Uresti, que sigue en pie el boicot planteado para el Mundial 2026, luego de que el gobierno no atiende sus solicitudes.

Aunque campesinos ya estaban en mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob)y otras dependencias desde hace 8 meses, Valdez aseguró que como no se ha llegado a un acuerdo, el boicot sigue en pie.

Por ello, campesinos junto con el gremio transportista de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizarán manifestaciones a partir del 9 de junio de 2026.

Valdez explicó que buscan que el mundo se entere de las circunstancias en la que viven los campesinos, por ello lo harán en esa fecha que es cuando los extranjeros llegan a México por el Mundial 2026.

Variedad de maíz cosechado en Michoacán. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Por otra parte, explicó que serán manifestaciones, no bloqueos y que el boicot al Mundial 2026 se realizará con manifestaciones en tres puntos distintos:

Aeropuerto de la CDMX; AICM

Aeropuerto de Jalisco

Aeropuerto de Nuevo León

Asimismo, explicó que también podría haber manifestaciones a nivel estatal con movilizaciones de campesinos con apoyo de transportistas en diferentes sedes.

Campesinos se abren al diálogo para no hacer boicot al Mundial 2026

Los campesinos anunciaron manifestación para el 9 de junio con el objetivo de hacer boicot al Mundial 2026 porque tras 8 meses diálogo con el gobierno, no atienden sus demandas.

Sin embargo, Valdez aclaró que pese a que ya se preparan para manifestarse en las tres sedes del Mundial, esperan que el gobierno del 3 de junio a antes del 9 de junio los busquen para entablar diálogo.