Edith Guadalupe Valdez Saldívar, la joven que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de abril de 2026, fue encontrada sin vida. Fiscalía de la Ciudad de México clasificó su muerte como feminicidio.

Su cuerpo fue encontrado por elementos de la Fiscalía CDMX, en colaboración con el departamento de Investigación, Persecución de los delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de personas (FIPEDE), en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Al lugar se llegó tras analizar videograbaciones proporcionadas por vecinos y por la Policía de Investigación y el sistema de vigilancia del C5.

Hallan sin vida a Edith Guadalupe Valdez Saldívar

Al determinar que aquel inmueble fue el último punto donde se le vio a Edith Guadalupe Valdez Saldívar, quien tenía 21 años de edad, como parte de los protocolos de búsqueda e investigación, el 17 de abril, a la 1:30 horas, se inspeccionó el lugar.

Tras hallar un cuerpo sin vida, a las 5:30 horas peritos y la SEMEFO se presenciaron en el lugar. Conforme al procedimiento se aplicaron los protocolos correspondientes.

Horas después, mediante un comunicado publicado en X, la Fiscalía de CDMX reveló la identidad de la víctima cuya muerte está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio.

El órgano constitucional reitera su compromiso de garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño.

Por lo que se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, identificar y llevar la justicia a quien o quienes resulten culpables.

Hallan sin vida a Edith Guadalupe Valdez Saldívar (@FiscaliaCDMX )

Reportan desaparición de Edith Guadalupe Valdez Saldívar

Familiares de Edith Guadalupe Valdez Saldívar la vieron por última vez el pasado 15 de abril de 2026, día en que salió de su domicilio y abordó un mototaxi de aplicación.

Debido a que autoridades no les quisieron proporcionar los videos del C5 al momento de reportar su desaparición e incluso les pidieron dinero “porque así se agiliza el trámite”, familiares recurrieron a vecinos.

Por videograbaciones se descubrió que la joven abordó una motocicleta de color rojo luego de verificar que los datos coincidieran con su aplicación. Después de esto, se le perdió el rastro.

Por ello, familia y amigos bloquearon en el Eje 6 Sur a la altura de Contralores en Iztapalapa, para exigir su búsqueda aún cuando la Fiscalía CDMX asegura haber activado los protocolos necesarios de forma inmediata.