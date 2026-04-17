Luis Eduardo Poletti es un funcionario de procuración de justicia que encabeza la Fiscalía especializada en personas desaparecidas de la Ciudad de México. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y experiencia laboral, continúa leyendo.

¿Quién es Luis Eduardo Poletti Vega?

Luis Eduardo Poletti Vega es un abogado y servidor público mexicano que se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Su nombre ha cobrado relevancia por estar al frente de investigaciones relacionadas con desaparición forzada, búsqueda de personas y atención a víctimas en la capital del país.

¿Qué edad tiene Luis Eduardo Poletti Vega?

Luis Eduardo Poletti nació el 24 de enero; sin embargo, no hay detalles que indiquen el año de nacimiento, por lo que se desconoce cuál es su edad exacta.

¿Luis Eduardo Poletti Vega tiene esposa?

No hay información disponible sobre el estado civil de Poletti Vega, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Luis Eduardo Poletti Vega?

Al haber nacido el 24 de enero, Luis Eduardo Poletti es Acuario.

Luis Eduardo Poletti Vega, fiscal de Personas Desaparecidas en la CDMX (X: @Alfie_Acosta)

¿Luis Eduardo Poletti Vega tiene hijos?

No hay información pública sobre si Luis Eduardo Poletti tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Luis Eduardo Poletti Vega?

Luis Eduardo Poletti tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Latina.

¿En qué ha trabajado Luis Eduardo Poletti Vega?

Poletti de la Vega se ha desempeñado en varios cargos enfocado en la procuración de justicia, búsqueda de personas y atención a víctimas: