Gianni Infantino y Pablo Lemus se reunieron en privado previo al partido inaugural del Mundial 2026 que se celebra en Guadalajara, Jalisco.

En sus redes sociales, el gobernador de Jalisco señaló que, tal como había anunciado, el presidente de la FIFA visitó el Estadio Guadalajara.

Como lo habíamos anunciado, Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, nos acompaña de nuevo a Jalisco para vivir en el Estadio Guadalajara el partido de estreno en el Mundial Al Estilo Jalisco. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Pablo Lemus destacó que Gianni Infantino vivirá “Al Estilo Jalisco” el partido Chequia vs Corea del Sur del Mundial 2026.

Gianni Infantino y Pablo Lemus (captura de pantalla)

Gianni Infantino visita CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026

En redes sociales, el gobernador Pablo Lemus compartió el momento en que saluda fraternalmente a Gianni Infantino, para luego tomarse una foto juntos.

El presidente de la FIFA asistió a la inauguración del Mundial en Ciudad de México y ahora está en Guadalajara para el segundo partido del día.

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