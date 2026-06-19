María Isabel Rodríguez Jiménez, diputada local de Morena en el Congreso de Chiapas, se ha consolidado como una figura activa en la política estatal.

Actualmente preside la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, además de participar en comisiones clave como Población y Movilidad Humana, Asuntos Religiosos y Desarrollo Rural.

Su trayectoria incluye haber sido senadora suplente de Sasil Dora Luz De León Villard y representante suplente del Partido Encuentro Solidario ante el IEPC en 2021, antes de obtener su curul.

¿Quién es María Isabel Rodríguez Jiménez? (Redes sociales)

¿Quién es María Isabel Rodríguez Jiménez?

María Isabel Rodríguez Jiménez es una política mexicana que actualmente se desempeña como diputada local de Morena en el Congreso de Chiapas.

¿Qué edad tiene María Isabel Rodríguez Jiménez?

La edad de María Isabel Rodríguez Jiménez es desconocida.

¿María Isabel Rodríguez Jiménez está casada?

María Isabel Rodríguez Jiménez está casada con Kalyanamaya de León Villard, actual presidente del Partido Encuentro Social en Chiapas.

¿Quién es María Isabel Rodríguez Jiménez? (Redes sociales)

¿María Isabel Rodríguez Jiménez tiene hijos?

De acuerdo con la información, María Isabel Rodríguez Jiménez tiene tres hijos de su actual matrimonio.

¿Qué estudió María Isabel Rodríguez Jiménez?

María Isabel Rodríguez Jiménez estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla. Posteriormente, realizó diversos cursos y diplomados:

Diplomado en Derecho Familiar y Civil

Cursos en Violencia Política en Razón de Género

Curso Vida sin Violencia

¿Cuál es la trayectoria de María Isabel Rodríguez Jiménez?

Actualmente, María Isabel Rodríguez Jiménez se desempeña como diputada local del Congreso de Chiapas y participa en diversas comisiones:

Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez Presidenta

Comisión de Población y Movilidad Humana Vicepresidenta

Comisión de Asuntos Religiosos

Comisión de Desarrollo Rural Vocal

Comisión de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social

Comisión de Seguimiento a las acciones de Procuración de Justicia vinculada a los Feminicidios en Chiapas

Comisión de Vivienda

¿Quién es María Isabel Rodríguez Jiménez? (Redes sociales)

Previo a obtener un curul en el Congreso de Chiapas con Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez fue senadora suplente de Sasil Dora Luz De León Villard, hermana de su esposo.

En 2021, fungió como representante suplente del Partido Encuentro Solidario ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.