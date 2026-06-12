Los famosos se dieron cita en la inauguración del Mundial 2026 y asistieron desde cantantes como Kenia Os hasta Javier Ibarreche.
Estos son algunos de los famosos acudieron a la inauguración del Mundial 2026:
- Salma Hayek, de 59 años de edad
- Kenia Os, de 26 años de edad
- Canelo Álvarez, de 35 años de edad
- Ronaldinho, de 46 años de edad
- Jaime Camil, de 52 años de edad
- Renata Notni, de 31 años de edad
- Javier Ibarreche, de 32 años de edad
- Becky G, de 29 años de edad
- Carlos Rivera, de 40 años de edad
- Alejandro Speitzer, de 31 años de edad
- Jacqueline Bracamontes, de 46 años de edad
- Juanpa Zurita, de 30 años de edad
- Dani Valle, de 34 años de edad
- Escorpión Dorado, de 45 años de edad
- Diego Boneta, de 35 años de edad
- Karla Souza, de 40 años de edad
- Luis Gerardo Méndez, de 44 años de edad
Famosos que acudieron a la inauguración del Mundial 2026
El jueves 11 de junio se realizó la inauguración del Mundial 2026 y personajes destacados del deporte, música y actuación acudieron para presenciar el evento deportivo más importante del año.
Salma Hayek fue la figura estelar del Mundial 2026, pues fue la embajadora de la FIFA y dio la bienvenida a las 48 selecciones que serán parte del evento deportivo.
Kenia Os fue una de las famosas que más llamó la atención durante su estancia en el Estadio Ciudad de México, ya que es su primera aparición pública tras su separación de Peso Pluma.
Deportistas como Saúl ‘Canelo’ Álvarez también fueron parte de la alfombra roja del Mundial 2026, quien asistió junto a su esposa Fernández Gómez.
Influencers como Javier Ibarreche y Juanpa Zurita compartieron fotos y videos del Mundial 2026 y celebraron la victoria de México en su primer partido contra Sudáfrica.
¿Sabrina Carpenter estuvo en la inauguración del Mundial 2026? Esta es la verdad
Otros de los momentos virales del Mundial 2026 fue la supuesta asistencia de Sabrina Carpenter al Estadio Ciudad de México.
Sin embargo, se trató de una joven con una apariencia muy similar a la cantante y muchas personas la confundieron con la cantante estadounidense.