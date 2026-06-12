Los famosos se dieron cita en la inauguración del Mundial 2026 y asistieron desde cantantes como Kenia Os hasta Javier Ibarreche.

Estos son algunos de los famosos acudieron a la inauguración del Mundial 2026:

Famosos que acudieron a la inauguración del Mundial 2026

El jueves 11 de junio se realizó la inauguración del Mundial 2026 y personajes destacados del deporte, música y actuación acudieron para presenciar el evento deportivo más importante del año.

Salma Hayek fue la figura estelar del Mundial 2026, pues fue la embajadora de la FIFA y dio la bienvenida a las 48 selecciones que serán parte del evento deportivo.

Kenia Os fue una de las famosas que más llamó la atención durante su estancia en el Estadio Ciudad de México, ya que es su primera aparición pública tras su separación de Peso Pluma.

Kenia Os, Juanpa Zurita y Macarena Achaga en el Mundial 2026 (Instagram/@keniaos)

Deportistas como Saúl ‘Canelo’ Álvarez también fueron parte de la alfombra roja del Mundial 2026, quien asistió junto a su esposa Fernández Gómez.

Influencers como Javier Ibarreche y Juanpa Zurita compartieron fotos y videos del Mundial 2026 y celebraron la victoria de México en su primer partido contra Sudáfrica.

Famosos como Jaime Camil y el Escorpión Dorado acudieron al Mundial 2026 (Especial )

¿Sabrina Carpenter estuvo en la inauguración del Mundial 2026? Esta es la verdad

Otros de los momentos virales del Mundial 2026 fue la supuesta asistencia de Sabrina Carpenter al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, se trató de una joven con una apariencia muy similar a la cantante y muchas personas la confundieron con la cantante estadounidense.