Enrique Alfaro reapareció en el primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco, programado para el jueves 11 de junio.

En entrevista, el exgobernador de Jalisco dijo sentirse “contento de estar en su tierra" y de ver a Guadalajara viviendo su tercer Mundial.

feliz de estar en mi tierra, viendo la mayor fiesta del futbol a nivel mundial Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco

Tras un año de no visitar el país, Alfaro también aprovechó para externar su amor por este deporte y hacer predicciones del partido Chequia vs Corea del Sur, proyectando dos goles a favor del país asiático.

Enrique Alfaro mostró su apoyo a la Selección Mexicana y Corea del Sur

En pleno arranque del ambiente del Mundial 2026, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reapareció públicamente en el Estadio Guadalajara.

A unas horas de celebrarse el partido Chequia vs Corea del Sur, compartió el entusiasmo que le genera que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026.

Enrique Alfaro también habló sobre el papel de México como anfitrión y reveló cuáles serán las selecciones que apoyará a lo largo del campeonato.

Aunque no detalló un favorito absoluto, el exgobernador señaló que seguirá de cerca a la Selección Mexicana, pero también expresó simpatía por Portugal.

“Ojalá este sea nuestro Mundial. Y si no es México, Portugal” Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco

Enrique Alfaro mostró su apoyo a la Selección Mexicana y Corea del Sur (Captura de pantalla )

Enrique Alfaro visitó México por última vez en 2025

Después de un año sin visitar México, Enrique Alfaro reaparece justo cuando Guadalajara disfruta de una intensa actividad futbolística por el Mundial 2026.

Desde hace años, Enrique Alfaro, disfruta de una nueva vida en España, alejado de la vida política en Jalisco.

En ese país, decidió dedicar su vida de lleno al deporte y en noviembre de 2025 se incorporó al cuerpo técnico del club español Real Valladolid como auxiliar técnico.