Sara Gilson, influencer con más de 30,000 seguidores en TikTok, murió tras recibir un disparo presuntamente efectuado por su esposo separado, Jeremiah Duffey, en Owasso, Oklahoma.

La muerte ocurrió menos de dos semanas después de que Sara Gilson publicara un video en TikTok acusando a Jeremiah Duffey, conocido como Shawn Duffey, de pedofilia.

Las autoridades informaron que el caso se investiga como un posible homicidio-suicidio, luego de encontrar sin vida a ambas personas dentro de una vivienda tras una llamada al 911.

Orden de protección y denuncia antecedieron al asesinato de Sara Gilson

El 9 de junio, una menor denunció presuntos tocamientos indebidos por parte de Duffey durante un evento deportivo, por lo que el caso fue remitido a autoridades federales.

Tras ser informada de la investigación, Gilson obtuvo el 10 de junio una orden de protección de emergencia que obligaba a Duffey a mantenerse alejado de ella.

Sara Gilson (TikTok | Captura de video)

El 11 de julio, la creadora de contenido publicó un video en TikTok donde acusó públicamente a quien identificó como su futuro exesposo de ser pedófilo.

La noche del jueves, operadores del 911 escucharon los gritos de una mujer y un aparente disparo durante una llamada realizada desde una vivienda en Collinsville.

Minutos después, un niño llamó desde la casa de un vecino y aseguró que su padrastro había disparado contra su madre, según el reporte policial.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a Gilson y Duffey sin vida, ambos con aparentes heridas de bala en la cabeza, iniciando la investigación correspondiente.

La policía mantiene abiertas las indagatorias, mientras el hijo de Gilson quedó bajo custodia de protección y posteriormente fue entregado a un familiar no involucrado en el caso.

Autoridades apuntan a un homicidio-suicidio; Sara Gilson había denunciado amenazas previas

Las autoridades de Owasso informaron que Jeremiah Duffey fue localizado sin vida dentro de la vivienda, con una aparente herida de bala en la cabeza, por lo que el caso es investigado como un presunto homicidio-suicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría disparado contra Sara Gilson antes de quitarse la vida. La investigación continúa para esclarecer completamente la secuencia de los hechos.

Documentos judiciales citados por People señalan que la creadora de contenido ya había solicitado dos órdenes de protección contra Duffey en 2021, aunque ambas fueron desestimadas tras no comparecer.

Posteriormente, el 10 de junio de 2026, Gilson obtuvo una orden de protección de emergencia, mediante la cual se ordenó a Duffey abandonar el domicilio y mantenerse a 100 yardas de distancia.

La medida fue prorrogada el 23 de junio y permanecería vigente hasta el 24 de agosto, de acuerdo con los registros oficiales consultados por el medio estadounidense.

En su solicitud, Gilson aseguró que su esposo poseía un arma, además de que había amenazado con suicidarse antes de abandonar el lugar, según información publicada por The Oklahoman.

Estos antecedentes forman parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades, mientras continúan recabando evidencia para determinar las circunstancias que rodearon el crimen.