Ante las fallas en la aplicación del examen de admisión para nivel Licenciatura, la UNAM informó que podría multar a la empresa Territorium Life por los errores durante el proceso.

Lo anterior debido a que la compañía es señalada como la responsable de las fallas que habrían permitido que aspirantes hicieran trampa en la aplicación del examen en línea.

Pero, ¿quién es el dueño de Territorium Life? Te contamos lo que se sabe del propietario de la empresa que podría ser multada por la UNAM con más de 4 millones de pesos.

UNAM podría multar a empresa por fallas en examen en línea (Michelle Rojas)

¿Quién es el dueño de Territorium Life? Esto sabemos

Territorium Life, empresa que podría ser multada por la UNAM, tiene como fundador y director general a Carlos Guillermo Elizondo Ancer, quien ostenta el cargo de CEO y cofundador.

Así se indica en la página web de la empresa, donde también se detalla que Elizondo Ancer la fundó la en el año 2012 junto a su socio Gerardo Sáenz González.

Gerardo Sáenz González, cofundador de Territorium Life (Especial)

En perfiles corporativos se explica que Territorium Life fue creada cuando ambos eran estudiantes y estaban ebrios busca de crear una red social privada que se enfocara en la educación.

En el sitio Contactout se establece que Carlos Guillermo Elizondo Ancer, inicio su trayectoria en el sector educativo mucho antes de fundar la empresa, pues a los 17 años desarrolló su primera aplicación educativa.

En lo que respecta a la formación académica de quien figura como el dueño de la firma que podría ser multada por la UNAM, se expone que estudió Ingeniería en Ciencias de la Computación en el ITESM.

Fue en dicha institución educativa que gestó el proyecto que derivaría en Territorium Life, incluso llegando a negociar con el rector del ITESM para obtener créditos universitarios por su trabajo.

Carlos Guillermo Elizondo Ancer, CEO y fundador de Territorium Life (LinkedIn)

¿Qué es Territorium Life?

Territorium Life es una plataforma tecnológica privada diseñada como red social educativa para escuelas, universidades y empresas, que ofrece herramientas de gestión, evaluación y seguimiento académico.

La plataforma integra un registro de aprendizaje para verificar habilidades y conectar con oportunidades laborales, por lo que la UNAM la contrató para administrar su primer examen en línea en 2026.

Sin embargo, se han reportado posibles fallas en los mecanismos de vigilancia que habrían permitido trampa entre aspirantes, lo que provocó un incremento atípico en los puntajes de ingreso.

Ante ello, la UNAM suspendió el proceso de inscripción y de confirmar las fallas, podría imponer a Territorium Life una multa de hasta 4.18 millones de pesos por incumplimiento de cláusulas de seguridad.