Después de la aparatosa caída en los Commonwealth Games 2026, el equipo de gimnasia de Inglaterra reveló en un comunicado cuál es el estado de salud de Gabriel Langton.

“Gabriel (Langton) fue trasladado al hospital por precaución durante la noche y hoy se le realizaron varias pruebas, con resultados muy positivos. Afortunadamente, no presenta ninguna complicación grave y será dado de alta...” Comunicado equipo de gimnasia de Inglaterra

El accidente de Gabriel Langton ocurrió durante la final de gimnasia artística por equipos, el pasado viernes 24 de julio, por lo que fue llevado a un hospital en Glasgow, Escocia.

Gabriel Langton ya fue dado de alta tras caída en los Commonwealth Games 2026

Tras su caída en los Commonwealth Games 2026, Gabriel Langton ya fue dado de alta y regresó al hotel de concentración con el equipo de gimnasia que lo recibió entre aplausos, además de que le otorgaron la medalla de plata por el segundo lugar que obtuvo su delegación.

El joven 19 años permaneció 24 horas en observación clínica y fue sometido a diversas pruebas por precaución.

Gabriel Langton (@gabriellangton7 / Instagram)

Gabriel Langton chocó con la cabeza y cuello sobre una colchoneta tras fallar en su agarre en la barra fija, cayendo de una altura aproximada de 2.6 metros.

Ante tal impacto, Langton quedó inmóvil mientras era atendido por los médicos del evento.

Reportes indican que el gimnasta sufrió una conmoción cerebral aunque estaba consciente, además de que se mostró capaz de mover sus extremidades y en todo momento pudo hablar con los médicos.

Después de la terrible caída, la final de los Commonwealth Games 2026 se detuvieron por cerca de media hora.

Luego de ser atendido, Gabriel Langton fue retirado en camilla y portando un collarín cervical.

De acuerdo con el equipo de gimnasia de Inglaterra, Langton mantuvo buen buen ánimo y hasta agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

La final de los Commonwealth Games 2026 se reanudó tras la salida de Gabriel Langton; el inglés Luke Whitehouse fue el siguiente en continuar la prueba.