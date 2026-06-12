El mensaje de Ariadna Montiel sobre AMLO y Sheinbaum

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, lanzó un mensaje en redes sociales en el que destacó la trascendencia histórica de tener a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras más de dos siglos de vida independiente.

“El legado del presidente y el liderazgo de nuestra Presidenta tienen una misma raíz: la confianza del pueblo de México”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La líder morenista subrayó que el relevo generacional en la 4T une la experiencia de las luchas sociales encabezadas por Andrés Manuel López Obrador con la visión renovada de Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, Ariadna Montiel llamó a militantes de Morena honrar la confianza ciudadana mediante una gestión eficiente y cercana al pueblo.

Ariadna Montiel destaca liderazgo de Sheinbaum y legado de AMLO

En un mensaje oficial, Ariadna Montiel resaltó las facultades de liderazgo y la disciplina laboral de la presidenta Sheinbaum.

La líder de Morena posicionó a la actual titular del Ejecutivo nacional como una figura central para salvaguardar la soberanía nacional de manera sólida durante su administración.

Ariadna Montiel enfatizó que el proyecto político actual se sustenta en el respaldo masivo de la ciudadanía, lo que representa una responsabilidad ineludible ante toda una nación.

Según su mensaje, la permanencia en la 4T depende de la capacidad de sus integrantes para honrar esa confianza.

Ello para consolidar avances mediante una gestión pública que priorice siempre los intereses colectivos del pueblo mexicano.

Ante ello, Montiel hizo un llamado a cumplir con los principios ideológicos de su movimiento, para enfocarse en una administración eficiente, resolutiva y cercana a la gente.

Afirmó que se trata de una transición que busca unir la experiencia de las luchas sociales históricas como la del expresidente AMLO con la visión renovada de Sheinbaum.

Ariadna Montiel recordó que el sello distintivo de AMLO fue la acción constante hacia la ciudadanía, rechazando la pasividad del discurso.

Por ello instó a todos los seguidores de su movimiento a mantener esa acción con el objetivo, siempre, de “sacar adelante a la gente”.