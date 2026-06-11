Ronald Johnson envió un mensaje desde el Estadio Banorte el jueves 11 de junio de 2026, con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México envió una felicitación a México por albergar este deporte que —dijo— une a los tres países que conforman Norteamérica.

¡Felicidades, México! Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson destacó que el Mundial 2026 es una forma de celebrar la cooperación y amistad entre países, así como el propósito compartido de hacer de este evento el más “seguro y memorable de la historia”.

El mensaje de Ronald Johnson desde el Estadio Banorte llamó la atención (Ronald Johnson)

“Fue un privilegio”, dice Ronald Johnson desde el Estadio Banorte

Como parte de su mensaje, el embajador Ronald Johnson destacó que “fue un privilegio" estar en la inauguración celebrada en el Estadio Banorte, mismo al que calificó como “histórico”.

Agregó que es la tercera ocasión en la que se celebra un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, lo que lo convierte al Estadio Banorte en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito.

El mensaje de Ronald Johnson estuvo acompañado por un video en el que el embajador aparece disfrutando del partido México vs Sudáfrica en compañía de su esposa, Alina Arias.

El mensaje de Ronald Johnson desde el Estadio Banorte llamó la atención (Ronald Johnson)

Embajador Cameron Mackay felicita a México por su triunfo en el Mundial 2026

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, también felicitó a la Selección Mexicana por su victoria y reconoció el esfuerzo de Sudáfrica.

Señaló que verlos competir nuevamente, después de 16 años, ahora desde el Estadio Banorte, resulta inspirador.